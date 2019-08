Girona registra al juliol 1.125 persones menys a les llistes d'atur que fa un any

L'atur va caure en 328 persones a la demarcació de Girona al juliol i la xifra d'aturats es va situar en 30.703, segons ha informat aquest divendres el Ministeri de Treball. Això és un 1,06% menys que fa un mes, mentre que en comparació fa un any l'atur ha caigut en 1.125 persones, és a dir en un 3,53%.

Pel que fa a l'afiliació a les comarques gironines arriben fins els 344.055 afiliats, ja molt aprop dels 349.119 que es van registrar a finals de juliol de 2007.

L'atur va pujar al juliol a Catalunya en 1.558 persones respecte el mes anterior i va situar la xifra de desocupats en 358.830. s tracta de la dada més baixa en aquest mes des del juliol del 2008, quan aleshores la xifra de desocupats va ser de 321.964 persones, però la primera vegada en deu anys que l'atur creix al juliol.

La demarcació de Barcelona va ser l'única que va registrar un augment del nombre de desocupats, concretament de 2.328 persones respecte el juny, fins a les 270.092. Això és un 0,87% més respecte el mes anterior tot i que 6.852 persones menys que fa un any, xifra que representa un descens del 2,47%.

A les comarques de Lleida, es van registrar 17.260 aturats, és a dir, 194 persones menys que al juny, xifra que representa un descens de l'1,11%, mentre que respecte fa un any, el nombre de desocupats va caure en 687 persones, el què va suposar un 3,83% menys.

Per últim, a les comarques tarragonines la xifra d'aturats va ser de 40.775 persones, 248 aturats menys que fa un mes (-0,6%). Respecte fa un any, el descens va ser del 2,79%, fins a les 10.294 persones.

Al conjunt de Catalunya, respecte el juliol de fa un any, les llistes de l'atur compten amb 10.294 inscrits menys, xifra que representa un descens del 2,79%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats no va aconseguir abaixar dels tres milions de persones (3.011.433), però va caure respecte del juny, concretament de 4.253 treballadors, un 0,1% menys. En relació al juliol de l'any passat, van ser 123.588 persones menys inscrites a la llista de l'atur, xifra que representa un descens de prop d'un 4%.

Per sectors d'activitat, el sector serveis és el que suma més desocupats, amb 255.228 persones (+2.193 respecte el juny), seguit del de la indústria, amb 40.737 (-175)i la construcció, amb 29.862 persones (318). Pel que fa en el de l'agricultura, hi ha 7.148 persones inscrites a les llistes de l'atur, 102 més que el mes passat. Per últim, 25.855 persones no tenien una feina anterior, 880 menys que el mes anterior.

Pel que fa a les valoracions, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va atribuir l'augment de l'atur registrat a Catalunya el juliol a la «incertesa» política i econòmica que considera que hi ha al context espanyol i europeu. i va indicar que que les dades d'atur d'aquest mes són un «senyal d'alerta».

Els sindicats UGT i CCOO van lamentat l'augment en 1.558 persones del nombre de desocupats a Catalunya durant el mes de juliol, fet que suposa el primer increment de l'atur en la comunitat autònoma durant aquest mes des del 2009.

Així mateix, tant la UGT com CCOO van criticar també que, encara que s'hagin signat 4.493 contractes indefinits més entre el juny i el juliol, en termes interanuals s'hagin signat 218 contractes indefinits menys, mentre que durant el mateix període s'hagin signat 25.377 contractes temporals més.

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) va assenyalar que les dades d'ocupació i atur de juliol evidencien un «important alentiment» de l'economia i del mercat laboral, amb unes dades «insòlites» per a un mes de juliol.