El procés de l'examen per contractar les hipoteques arriba a durar més de 4 hores

El mercat hipotecari es mou des de fa un mes a un ritme diferent. Més assossegat. Més pausat. La raó és que la nova llei hipotecària, que va entrar en vigor el passat 16 de juny, permet que els futurs propietaris tinguin molta més informació sobre el préstec que estan a punt de contractar i que els mantindrà lligats durant bona part de la seva vida amb una entitat financera. També tenen més temps per pensar-s'ho dues vegades (i fins i tot tres) abans de signar. Això ja està tenint conseqüències per als bancs i notaries. Les operacions es dilaten i comença a succeir cada vegada amb més freqüència que els hipotecats, en llegir amb deteniment el contingut del contracte, intenten canviar d'entitat per d'aquesta manera buscar millors condicions o es passen, per exemple, del tipus fix a un de variable.

No és només això. Una de les principals novetats de la norma és que els futurs hipotecats, així com els seus creditors (si n'hi ha), han de superar un examen. Però abans d'aquesta prova el notari que ells mateixos hagin escollit ha d'informar-los a fons del contingut del contracte que estan a un pas de signar, fer-los projeccions de com pot anar variant el tipus d'interès amb el pas del tems, detallar-los quina classe de comissions té el seu préstec o explicar-los què passa si en un moment donat deixen de pagar la quota que els correspon.

«Ara el procés es dilata més en el temps», resumeix el responsable del servei d'atenció al ciutadà del Col·legi de Notaris d'Astúries, Rafael García. El que abans es feia en deu minuts ara és un procés molt més complicat. «Cal reservar almenys un matí per a la reunió prèvia a l'examen», apunta sobre aquesta trobada en què se li explica al futur hipotecat els pros i contres del seu préstec. De fet, en alguns casos tot aquest procés -la reunió prèvia entre el notari i el client i el posterior examen- arriba a durar més de quatre hores. «Ara és molt més el que cal explicar-li al client i, a més, és necessari assegurar-se que ho ha entès tot bé». I hi ha dubtes. Bastants. Els notaris solen rebre ara moltes preguntes sobre els detalls de la hipoteca. Uns detalls que abans solien passar completament desapercebuts. El cas és que el propi notari ha d'anotar i registrar en una acta tots els dubtes que li transmeti l'hipotecat, així com l'explicació que ell mateix li hagi donat per a cadascun d'ells.

Però és que abans d'arribar a aquesta reunió entre notari i client, l'hipotecat, per mandat legal, ha d'estudiar amb calma durant almenys deu dies tota la documentació que el banc li ha aportat. Ho ha de fer a casa seva. Tranquil·lament. Sense ingerències de cap tipus de l'entitat financera. És durant aquesta setmana llarga en la qual molts es penedeixen: en llegir les condicions més en detall acaben fent-se enrere i buscant, per exemple, un altre banc que els faci una oferta més atractiva. «Hi ha molta gent també que a última hora decideix canviar del tipus variable al fix», assenyala García.

Tot està passant després que el mercat hipotecari estigués durant diversos dies completament paralitzat. Hi va haver diverses setmanes en què no es va signar gairebé ni una sola hipoteca a Catalunya. Un desastre per a moltes immobiliàries, entitats financeres i notaris. «Aquest mes està sent demolidor, el mercat ha caigut aproximadament un 50%», sosté César Nozal, portaveu de l'Associació d'Immobiliàries. És, afegeix aquest professional, el pitjor des de la crisi econòmica, que va provocar l'ensorrament de l'activitat immobiliària.

Un dels principals frens perquè aquestes últimes setmanes no se signessin gairebé hipoteques van ser els enormes dubtes que tenien els bancs i els notaris durant els primers dies d'aplicació d'aquesta nova llei. Les entitats financeres, a més, van haver de posar-se les piles i a moltes, segons la versió de les agències immobiliàries, tot això els va agafar amb els deures sense fer. Per exemple, els empleats de la banca encarregats de comercialitzar hipoteques havien de completar un curs de formació sobre com vendre aquests crèdits, però la majoria d'ells no ho van fer fins ben entrat el juliol. Fins i tot, encara hi ha alguna entitat que no ho ha fet. «Els ha agafat el toro», assenyala Javier Merino, de la immobiliària Ático 10. Els bancs tenen de termini fins al dia 1 de setembre per complir amb aquest tràmit. Si no organitzen el curset, amb les directrius que els ha donat el Banc d'Espanya, no podran concedir hipoteques. De fet, aquestes instruccions sobre com dur a terme aquesta formació van trigar unes setmanes a arribar.



Torna l'activitat

Ara, el mal moment inicial s'ha superat i l'activitat a les oficines bancàries i les notaries està tornant a augmentar. El cas és que sembla que la nova llei hipotecària està aconseguint el seu objectiu. Va néixer com una norma que pretenia que els futurs hipotecats estiguessin molt més informats abans de signar un préstec que hauran de pagar durant la major part de la seva vida, que hi hagués una major transparència. Un altre dels seus propòsits és és evitar que molts d'aquests casos acabessin als jutjats. En tot cas, les organitzacions de consumidors ja han denunciat que la norma ha provocat que els bancs estiguin augmentant el diferencial dels seus crèdits, fet pel qual els encareixen. Tot i això, el mercat va recuperant ritme a poc a poc, però amb una marxa diferent que ha arribat per quedar-se.