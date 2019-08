Duran i Lleida, conseller d'Aena, s'estrena amb la compra d'accions

Josep Antoni Duran i Lleida, conseller independent d'Aena, ha adquirit conjuntament amb la seva dona Marta Colls Peyra un paquet de 30 accions del gestor aeroportuari, a un preu de 167 euros per títol, segons figura en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'operació feta en el Mercat Continu el passat 31 de juliol, segons consta en el citat registre, els ha suposat un desemborsament de 5.010 euros al preu referenciat.

Duran i Lleida es va incorporar a finals de gener al consell d'administració del gestor de la xarxa d'aeroports espanyols, com a conseller independent de la societat, per cobrir la vacant després de la dimissió presentada per l'exministre popular Josep Piqué del màxim òrgan del gestor aeroportuari.



L'Estat, principal accionista

El capital d'Aena, dividit en 150 milions d'accions, té l'Estat com a principal accionista a través d'ENAIRE, que controla el 51% del capital, seguit del fons britànic The Children's Investment Fund (TCI), amb un 8,3% i primer accionista privat de la companyia entre els percentatges que té de manera directa i indirecta.

Qui va ser president d'Unió i portaveu de CiU al Congrés entre 2004 i 2016 forma part de la Comissió de Nomenaments i Retribucions del consell d'Aena i és llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida. L'exdiputat democratacristià va exercir com a advocat laboralista abans de començar la trajectòria política.