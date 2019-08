Calvet: «Les vagues al Prat afecten la reputació del país»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va avisar sobre la pròxima convocatòria de vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport del Prat i les possibles noves mobilitzacions del personal de terra d'Iberia, que poden afectar la «reputació del país» i «una font tant important de generació de PIB i de llocs de treball com és el turisme». «Som un país turístic, estem orgullosos de ser un país turístic de qualitat. I el que volem és donar un bon servei», va manifestae.

Per altra banda, el conseller va explicar que el Govern català vol que la Sareb destini 327 pisos que la Generalitat té localitzats a Barcelona a lloguer social per a les 600 famílies de la ciutat desnonades i reallotjades a pensions o albergs. Així ho van plantejar la setmana passada els representants de la Generalitat en el grup de treball format també per l'Ajuntament de Barcelona, el Govern espanyol i la PAH. La intenció de l'Executiu és obtenir els lloguers d'aquests pisos a meitat de preu i que sobre aquesta quantitat la mateixa Generalitat els posi a lloguer i n'assumeixi el 60% del cost.