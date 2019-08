La gironina Enprom manté l'activitat i la plantilla gràcies a l'entrada de dues multinacionals

Un operari, al costat d'una de les màquines per a etiquetatge que ha desenvolupat l'empresa gironina Enprom

Un operari, al costat d'una de les màquines per a etiquetatge que ha desenvolupat l'empresa gironina Enprom ACN

L'empresa Enprom, amb seu a Sant Julià de Ramis (Gironès), mantindrà l'activitat i la plantilla gràcies a l'entrada de dues multinacionals. La firma, que fabrica màquines per a l'envasat i l'etiquetatge, va entrar en concurs de creditors a finals de l'any passat per falta de capacitat financera. Ara, però, aquestes dues multinacionals, l'anglesa ABG International i l'alemanya Kocher & Beck, n'han adquirit la unitat productiva. Això permetrà incrementar línies de producció i mantenir el pla d'expansió, que es fixa arribar a facturar fins a 8 milions d'euros al 2020 i incrementar el percentatge d'exportació fins al 75%. El nou grup assumirà també l'actual plantilla, formada per uns 35 treballadors, i preveu ampliar-la fins arribar a la cinquantena.

Enprom va néixer l'any 2012 i es dedica a desenvolupar maquinària per al sector de l'envasat i l'etiquetatge. Després de tancar el 2017 facturant 5,6 milions d'euros i exportant el 60% de la producció, l'empresa va anunciar un pla amb el qual preveia incrementar la xifra de negoci fins als 8 milons d'euros. I que passava, sobretot, per diversificar l'activitat i començar a fabricar maquinària estandarditzada (perquè fins aleshores, en feia a mida per als clients).

Des de la direcció destaquen que es va fer "un esforç important" en aquesta línia, però a l'octubre passat, el fet de no trobar inversors locals a temps va desembocar en una manca de capacitat financera i va portar Enprom Packaging a presentar concurs de creditors. Aleshores, el deute acumulat se situava entre els 4 i els 5 milions d'euros.

Després d'entrar en concurs, l'empresa va continuar buscant l'entrada d'un o més inversors privats. I ara, mig any després, aquesta operació ja és un fet. Dues multinacionals del sector, l'anglesa ABG International i l'alemanya Kocher & Beck (que s'ha incorporat aquest juliol al projecte) han adquirit la unitat productiva d'Enprom Packaging.

El nou grup, que s'ha creat a través d'una 'joint venture', mantindrà la marca, assumirà la plantilla actual i garanteix així la continuïtat de l'activitat. I de fet, les previsions són optimistes. Enprom Packaging incorporarà entre dues i tres noves línies de producció –ara ja, dins la nova companyia- i es fixa arribar a facturar els 8 MEUR al tancament del 2020.

En paral·lel, subratllen des de la direcció, això s'acompanyarà de noves contractacions (situant la plantilla entre els 40 i 50 treballadors) i de més obertura cap a l'exterior. La intenció és que s'arribi al 75% d'exportació, i que entre d'altres s'incrementi el volum de vendes de maquinària als Estats Units (on ABG hi té una planta pròpia). Enprom Packaging té sobretot presència a Europa, tot i que també ha exportat maquinària per a l'envasat i l'etiquetatge a Amèrica, Àfrica i Àsia.

Implantada al territori

Des de la direcció subratllen, però, que tampoc obliden el territori on estan implantats. Perquè, de fet, fins al 90% de les peces que compren per fer la maquinària provenen d'empreses gironines.

Adquirint l'activitat d'Enprom Packaging, les dues multinacionals n'assumeixen també la cartera de clients. Sobretot, la firma s'ha especialitzat en maquinària per al sector alimentari, però també en desenvolupa per als farmacèutic, automobilístic i paperer.

Actualment, l'empresa gironina té dues naus interconnectades al polígon industrial La Rasa de Sant Julià de Ramis, que sumen 2.500 metres quadrats. Abans en tenia tres, però arran del concurs de creditors, va desocupar-ne una.