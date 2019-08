La gran banca manté els ingressos per les comissions

Els sis principals bancs espanyols van ingressar un total de 11.051,5 milions d'euros per les comissions que van cobrar als seus clients durant els primers sis mesos de 2019, fet que suposa un descens d'uns 6,2 milions d'euros respecte el mateix període d'un any abans, si bé la diferència és pràcticament nul·la (-0,05%) en termes relatius.

Davant el context de baixos tipus d'interès, una de les vies per millorar la rendibilitat que tenen els bancs és a través d'augmentar les comissions pels serveis que presten, si bé l'elevada competència frena el desenvolupament d'aquesta estratègia, segons es desprèn dels comptes financers de les principals entitats corresponents al primer semestre de l'any.

No obstant això, destaca el comportament agressiu que ha mantingut Banc Sabadell, que va elevar les comissions netes en un percentatge de doble dígit. L'entitat presidida per Josep Oliu va ingressar per aquesta partida un total de 706 milions d'euros entre gener i juny, un 10,9% més que en el mateix període de l'exercici precedent.