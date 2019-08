Mercadona i Lidl guanyen quota de mercat fins al juny

Mercadona reforça el seu lideratge al capdavant de la distribució espanyola, mentre que juntament amb Lidl són les cadenes que guanyen quota de mercat en el segon trimestre de l'any, segons la consultora Kantar. En concret, la cadena de supermercats, que està presidida per Juan Roig, reté ja el 26,1% de la despesa que realitzen els espanyols en gran consum, la qual cosa suposa un creixement d'1,2 punts respecte a 2018.

Mercadona va començar aquest any amb uns creixements més moderats, amb dificultats per seguir guanyant quota en algunes de les seccions on ja té més pes dins d'alimentació i drogueria, no obstant això, amb el pas dels mesos, i sobretot amb l'aportació a creixement de la seva secció de frescos ha tornat a registrar creixements d'anys anteriors.

Per darrere de la firma valenciana es manté Carrefour, que va tancar 2018 cedint 0,2 punts de quota i recupera la senda alcista amb una bona arrencada d'any, situant-se amb un 8,7% de quota, la qual cosa suposa 0,3 punts més que fa un any.

Per part seva, el Grup Dia, que ha evitat la fallida en aquest període i ha renovat per complet el seu consell d'administració després de l'OPA de LetterOne, es manté com la tercera cadena preferida de les llars espanyoles, amb un 6,6% de quota de mercat.