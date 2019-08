El personal de terra d'Iberia no descarta més mobilitzacions aquest agost

El personal de terra d'Iberia ha avisat aquest dimarts que pot convocar noves aturades aquest mes d'agost després de la vaga de l'últim cap de setmana de juliol si en breu no hi ha una sortida al conflicte laboral que manté amb la direcció de l'empresa. "La representació social entén que no és positiu dilatar en el temps les possibles solucions i adverteix que la posició de conflictivitat no s'ha deixat de banda", adverteix en sindicat UGT en un comunicat. Segons els treballadors, l'empresa continua organitzant uns torns de treball que "no permeten la conciliació de la vida laboral i familiar" i critica l"'abús de les prolongacions de jornada", que –afegeixen- donen la raó als treballadors per trobar una sortida amb "caràcter immediat". UGT sosté que els representants sindicals han posat sobre la taula una "proposta realista i adequada" de les seves reivindicacions, amb uns "números mínims i terminis que puguin cobrir les necessitats de l'aeroport".

Entre d'altres, el personal de terra d'Iberia denuncia "les càrregues de treball excessives, les hores extraordinàries obligatòries abusives, falta d'estabilitat en l'ocupació, precarietat laboral, i un estrès laboral fruit d'uns calendaris no assumibles".

Aquest conflicte laboral coincideix amb el dels vigilants de seguretat de l'Aeroport del Prat, que aquest divendres comencen una vaga indefinida per reclamar millores i denunciar que l'empresa Trablisa no compleix amb les condicions establertes en el laude del 2017.