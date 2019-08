BBVA avisa que continuen els «senyals de feblesa» en el mercat laboral

BBVA Research adverteix que continuen els «senyals de feblesa» en el mercat laboral, després que l'afiliació a la Seguretat perdés impuls al juliol, amb la menor creació d'ocupació en aquest mes des de 2012, i un augment de la desocupació en termes desestacionalizats per segon mes consecutiu.

Així ho constata el servei d'estudis de l'entitat en una anàlisi després de les últimes dades d'atur del mes de juliol, quan l'afiliació va augmentar en 15.500 persones (+2,6%), per sota de les 35.200 persones que estimava, i l'atur tan sols va caure en 4.300 persones (-3,9%).

De fet, apunta que des de l'1 d'abril les quotes a la Seguretat Social del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència han tornat a ser abonades per l'Administració General de l'Estat, la qual cosa ha impulsat l'afiliació d'aquest col·lectiu fins a les 40.700 persones el mes passat, 7.900 més que al juny. Si s'exclouen els cuidadors no professionals, l'alça d'afiliació seria només de 7.600 persones, un 2,4% més interanual.

Una vegada corregides les xifres de les variacions estacionals i l'efecte calendari (CVEC), les estimacions de BBVA Research indiquen que el nombre de cotitzants hauria augmentat entorn de 20.000 persones, 10.000 menys que al juny i 17.000 menys que en la mitjana del primer semestre. Exclosos els cuidadors no professionals, l'afiliació a la Seguretat Social hauria crescut en 14.000 persones, 19.000 menys que en la mitjana gener-juny.

A més, la desocupació va augmentar per segon mes consecutiu, segons l'anàlisi, ja que el nombre d'aturats es va reduir al juliol en 4.300 persones (-3,9% interanual), menys que les 15.400 persones (-4,3% interanual) que esperava BBVA Research i la menor caiguda en un mes de juliol des de 2008. L'estacionalitat favorable va explicar la contracció de l'atur el mes passat.