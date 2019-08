Comexi presenta les noves tendències en digitalització a Alemanya

La revolució digital ha canviat el món sencer i ara també està sacsejant la indústria de l'envàs flexible. La Fira K és la fira comercial més gran del món per a la indústria del plàstic i el cautxú, on Comexi tindrà l'oportunitat de presentar les noves tendències en el procés de digitalització, així com conèixer de primera mà les necessitats dels nostres actuals i potencials clients.

Comexi, proveïdor global de solucions per al sector d'impressió i conversió de l'envàs flexible, presentarà tot el seu procés de digitalització. La fira es durà a terme en el recinte Messe en Düsseldorf, Alemanya, del 16 al 23 d'octubre, on l'empresa exhibirà les seves últimes innovacions digitals, Smart Glasses i Comexi Cloud, que inclou l'avançada plataforma de comandes en línia (COOL).

Comexi, ubicada a Riudellots de la Selva, està immersa en el desenvolupament de serveis digitals, amb la finalitat de donar un valor addicional als clients i oferir les millors solucions digitals amb les màquines flexogràfiques, offset, laminadores i de tall. Com a resultat, Comexi és la primera empresa a introduir una eina que permet als clients aprofitar les oportunitats que la nova era digital brinda al sector de l'envàs flexible: Comexi Cloud.

Els sistema Comexi Cloud ha canviat per complet la forma en què els impressors i els convertidors gestionen tots els processos. És una plataforma en línia completa que permet visualitzar, compilar, analitzar i emmagatzemar totes les dades. Es compon de diferents serveis digitals vinculats a les màquines i les dades que generen aquestes mateixes. Ofereix dades d'informació privades, segures i en temps real, que permeten una integració i un intercanvi de les mateixes ràpidament i fàcilment amb les eines d'administració existents.

Production Analytics és la forma més ràpida i fàcil d'analitzar la producció, comprendre les dades i processos, així com conèixer el cost del treball del procés d'impressió i conversió. Aquestes dades brinden al client informació de producció rellevant que li permet prendre les decisions més apropiades. A través de les dades que la màquina pren automàticament, inclòs el consum d'energia, tintes i consumibles, el mòdul proporciona el cost total per m2 imprès durant un període de temps específic.

A més d'això, la plataforma també té Comexi Ordering Online, que permet la visualització en 3D de la màquina bessona digital del client, així com identificar amb precisió les peces de recanvi necessàries i sol·licitar-les online a una velocitat més ràpida.

Maintenance Assistant és un altre servei principal que, en un futur, permetrà la gestió preventiva del manteniment de tasques. Els clients tenen accés a tota la documentació de la màquina, que sempre està disponible i actualitzada. El resultat és una plataforma virtual integral, accessible des de qualsevol lloc, que ofereix a tots la informació necessària per avaluar i millorar el seu treball, convertint-se en la combinació perfecta de màquina, usuari i plataforma virtual, entre altres beneficis.