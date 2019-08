Un estudi diu que hi ha 15.000 pimes en risc per la pujada del salari mínim a Espanya

EAE Business School creu que existeixen 15.000 pimes en risc de desaparèixer per la pujada del salari mínim (SMI) a 900 euros aprovat pel Govern de Pedro Sánchez i acordada amb Unides Podem a partir de l'1 de gener de 2019. Aquesta és l'estimació que calcula l'escola de negocis a partir del seu estudi «La importància de les pimes en la nova economia espanyola i la seva influència a Llatinoamèrica», en el qual xifren el valor agregat per empleat en les pimes espanyoles en 26.746 euros. Segons aquesta estimació, abans de la pujada del salari mínim, les empreses comptaven amb un marge anual mitjà per empleat de 12.028 euros, tenint en compte que els costos laborals d'aquests treballadors, a 735,9 euros el salari mínim, es quedava en 14.736 euros.



S'eleven els costos laborals

No obstant això, amb el salari mínim a 900 euros, els costos laborals s'eleven a 17.627 euros, la qual cosa redueix el marge anual fins al valor mitjà per empleat fins als 9.137 euros. Adverteix que aquests 26.764 euros de valor agregat per empleat és una mitjana, per la qual cosa les empreses amb un alt nombre d'empleats amb salari mínim comptabilitzaran un valor agregat per empleat per sota.