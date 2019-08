El Grupo Jorge posa en plantilla 1.580 persones que eren subcontractades

El Grupo Jorge ha posat en plantilla 1.580 treballadors que prestaven serveis als centres de treball que la firma té a Catalunya com a falsos autònoms, en un primer moment, i subcontractats a través de l'empresa Axparia Trade, en una segona fase. La UGT-FICA de Catalunya ha rebut la certificació de la Inspecció de Treball després que, amb data d'1 de juliol del 2019, aquests treballadors hagin estat donats d'alta al Grupo Jorge a les cinc empreses que el grup carni té a Catalunya. La UGT-FICA havia presentat diverses denúncies contra el Grupo Jorge per «cessió il·legal de treballadors» arran de les quals la firma es va comprometre amb el sindicat a contractar directament tots aquests treballadors.

La UGT-FICA de Catalunya valora «molt positivament» que el Grupo Jorge hagi donat d'alta com a treballadors del grup aquests 1.580 treballadors que treballen als set centres de les cinc empreses que Grupo Jorge té a Catalunya. Es tracta de 1.230 treballadors a la comarca d'Osona (170 treballadors a Le Porc Gourmet, 200 a PPS, 225 a Marc Joan, i 625 a Rivasam) i 350 treballadors a Mollerussa (250 treballadors a Rivasam, 20 a PPS, i 80 a Fortune Pig).

Segons la UGT-FICA, aquests 1.580 treballadors suposen «la regularització més important» al sector carni a Catalunya en el darrer any, que el sindicat estima en uns 6.200 treballadors en total, amb el fet diferencial que aquests 1.580 treballadors han estat contractats directament per les empreses principals.El sindicat defensa que els treballadors de les indústries càrnies han de ser contractats per les empreses principals "que és on realment treballen". En aquest sentit, el sindicat continuarà denunciant totes les subcontractes, falses cooperatives, empreses mercantils i acords, "que suposin tenir en precari els treballadors, un estalvi milionari en sancions i l'incompliment de les seves obligacions tributàries amb les arques públiques".