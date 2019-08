Toni Pons inaugura una nova botiga a Tarragona, la segona en franquícia

La marca d'espardenyes Toni Pons, amb seu a Girona, segueix amb el seu creixement en el petit comerç. D'una banda, a través de l'obertura de botigues pròpies (la firma compta amb 9 botigues pròpies a l'Estat espanyol) i d'altra banda, mitjançant l'obertura de botigues Toni Pons a través de socis franquiciats.

Aquest és el cas de la nova franquícia Toni Pons a Tarragona, que s'uneix a les que ja existeixen a Sitges i Sevilla. Es tracta d'una botiga que es va inaugurar el passat divendres al carrer Merceria, 23. Aquesta és la primera botiga de la marca a la ciutat, la cinquena a Catalunya, de les quals, és la segona en forma de franquícia.

La localització de les botigues és un aspecte clau per a Toni Pons. En aquest cas, l'emplaçament escollit per obrir la nova franquícia ha estat el carrer Merceria, un carrer cèntric del nucli antic, famós pels seus porxos construïts al segle XIV.

Aquesta nova botiga és un espai amb caràcter mediterrani, amb l'espardenya com a protagonista i on tothom hi pot trobar el seu model ideal. A més, el producte estrella s'acompanya amb complements de temporada i opcions de calçat hivernal per a les èpoques més fredes de l'any.