Els treballadors de Trablisa porten a assemblea la proposta de la direcció per evitar la vaga al Prat

Els treballadors de Trablisa celebren des de les deu del matí d'aquest dijous l'assemblea per votar la proposta que l'empresa adjudicatària dels controls de seguretat de l'Aeroport del Prat ha posat sobre la taula per evitar la vaga indefinida que ha de començar aquesta mitjanit. L'assessor del Comitè de Vaga de la companyia, Juan Carlos Giménez, preveu una participació "mínima" ja que assegura que el que els ha ofert la companyia no suposa cap millora econòmica ni laboral per la plantilla. "Ho portem a votació perquè és el que es va pactar que faríem en la reunió de mediació, però el que plantegen és impresentable", ha considerat Giménez. Un total de 499 empleats estan cridats a les urnes. Les votacions finalitzaran a quarts de set de la tarda.

Juan Carlos Giménez ha tornat a carregar contra Trablisa i ha lamentat que la directora de Recursos Humans de la companyia, Pilar Albacete, manifestés ahir que és la plantilla la que no vol negociar. "Això no és cert, és l'empresa qui s'ha enrocat i no vol oferir res més, només allò que ja havia dit que donaria el passat mes de febrer i que no ha complert", ha indicat l'assessor de Comitè de Vaga. Giménez ha criticat que l'empresa digui que el conveni que tenen és "boníssim" i ha advertit que el que s'està reclamant és que es millori la situació concreta que es viu a l'aeroport del Prat.

Per tot plegat ha afirmat que la participació en aquesta assemblea serà "mínima" i ha remarcat que tot i que hi ha 499 empleats cridats a les urnes, preveuen que molt pocs s'apropin fins Casal Cívic Delta del Llobregat del Prat de Llobregat on es duu a terme la votació. "Hi ha una cinquantena de treballadors que estan de vacances, una trentena de baixa i els de sempre ja han dit que no vindran perquè aquesta proposta no conté res material ni cap benefici econòmic", ha sentenciat.

Així, considera que el resultat de la votació serà negatiu i que tal i com es preveia aquesta mitjanit començarà la vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'aeroport català.

Pel que fa als serveis mínims dictats per la delegació del govern espanyol, Giménez ha tornat a lamentar que s'hagin fixat en el 90% perquè assegura que són abusius. "Això pràcticament suposa que la plantilla no té dret a fer vaga, ni tan sols el mínim que marca la Constitució", ha insistit.

Amb tot ha assegurat que els treballadors "compliran rigorosament" el que ha establert el govern espanyol. "Seguiran fent la seva feina, penseu que tenen la Guàrdia Civil a sobre i estan vigilats per desenes de càmeres de seguretat", ha explicat l'assessor del Comitè de Vaga que ha dit que si es produeixen cues "no serà culpa dels vigilants, serà perquè hi ha filtres tancats o perquè hi ha una elevada afluència de viatgers".