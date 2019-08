L'empresa pública Cimalsa nomena Fina Jarque nova directora corporativa

L'empresa pública encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures Cimalsa ha nomenat Fina Jarque nova directora corporativa de la companyia, de la qual dependran els departaments d'administració, comptabilitat, àrees de les persones i desenvolupament estratègic i multimodalitat. Jarque que és llicenciada en Ciències Econòmiques per la UB, era fins ara la directora financera. D'altra banda, Carolina Guerrero, enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, serà la directora de negoci, que engloba els departaments de desenvolupament de producte, gestió de centres logístics, TRUCK Centers i de centres de mobilitat, així com l'àrea de projectes i obres. La reorganització de la companyia s'ha produït d'acord amb el seu Pla Estratègic 2019-2025, aprovat recentment pel Consell d'Administració.

El pla inclou l'objectiu de potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental, la millora la gestió de les infraestructures i terminals de transport de qualsevol tipus, especialment les intermodals, amb l'objectiu de donar un millor servei als usuaris i usuàries (persones i empreses) del sistema del transport, la mobilitat i la logística. En el Pla Estratègic, destaquen altres accions com són la promoció dels TRUCK Centers, la gestió progressiva de les estacions d'autobusos de Catalunya, així com la participació en els grans projectes ferroviaris, més enllà del desenvolupament de les plataformes intermodals de mercaderies, entre d'altres.