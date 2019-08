Frit Ravich redueix 18 tones de plàstic en 290 productes de fruits secs i crispetes

Frit Ravich, empresa amb seu a Maçanet de la Selva dedicada a la producció de patates xips, snacks i fruits secs, ha reduït un 10% l'ús de plàstic, que comportarà una reducció de 18 tones a finals de 2019. Amb l'objectiu de potenciar la sostenibilitat dels productes, Frit Ravich ha apostat per un projecte tecnològic i d'innovació per reduir el plàstic.

Iniciat amb una fase prèvia d'estudi i anàlisi el 2018, el projecte s'ha desenvolupat a partir del gener de 2019 a tot el packaging de la gamma de fruits secs i crispetes, cosa que repercuteix a un total de 290 productes dels que actualment es troben a la venda.

Durant els primers mesos d'aplicació, l'empresa està aconseguint una reducció mantinguda del 10%, que comportarà una reducció total de 18 tones de plàstic a finals de 2019. Entre d'altres mesures que s'han dut a terme, s'ha disminuït el gramatge dels plàstics i s'han optimitzat les mides de les bosses.

Els bons resultats obtinguts, que permeten la reducció de plàstic sense afectar a la qualitat del producte, han fet que Frit Ravich decideixi aplicar la mateixa tecnologia als nous productes que presenti l'empresa a partir d'ara i aplicar-ho també a les dues gammes restants, patates xips i snacks. D'aquesta manera, la marca estima que al 2025 s'hauran reduït, com a mínim, un total de 108 tones de plàstic.

Judith Viader, directora general de Frit Ravich, explica que «la sostenibilitat és un dels pilars de l'empresa. Per aquest motiu, des de fa anys treballem i invertim per la reducció de materials, emissions i energia per respectar el medi ambient».

En aquest sentit, altres línies d'actuació que donen suport al pilar de sostenibilitat són la col·laboració amb l'IRTA per la creació de snacks saludables i sostenibles, i la bona gestió de vehicles de gas liquat del petroli (GPL).

Així, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Frit Ravich han realitzat un projecte d'innovació per crear una gamma de snacks saludables de fruita dolça, tallada a làmines i assecada. Amb metodologies respectuoses amb el medi ambient, que generen poc consum energètic durant la producció, el nou procés tecnològic combina l'assecat amb aire calent convencional i l'aplicació de la tecnologia de microones. El projecte s'ha dut a terme amb la col·laboració de Girona Fruits, ACTEL i Giropoma Costa Brava.



Bona gestió dels vehicles GLP

A més, durant aquest 2019, s'ha ampliat la flota de vehicles de GLP –gas liquat de petroli–, que a finals d'any comptarà amb 20 vehicles i es duplicarà durant el 2020. Pel que fa a la primera meitat d'any, aquesta flota ha recorregut un total de 120.000 km, 102.000 dels quals han estat amb GLP, fet que implica disminuir el consum de gasolina. També s'ha aconseguit reduir un 68% el d'òxid nítric i el diòxid de nitrogen (NOX) i un 15% del diòxid de carboni (CO2).

Per altra banda, Frit Ravich fomenta el bon ús d'aquests vehicles i porta a terme accions per motivar a l'equip a compartir informació i trucs per fer una bona praxis de la flota gas liquat del petroli.