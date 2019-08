Per camps i boscos

Diverses organitzacions agràries comencen a qualificar de «catastròfica» la collita de cereals i herbacis amb rendiments inferiors a la meitat en relació amb anys anteriors. En les dues Castelles, cerealícoles per naturalesa, la previsió global està molt per sota de les mitjanes històriques.

Estem celebrant sant Llorens, que segons deien els majors del meu poble va morir rostit en una graella «el dia més calorós de l'any», i la sequera meteorològica s'està deixant notar, que a la vegada està generant una molt dura sequera agronòmica amb fortes reduccions de les collites de secà, i a més, està provocant focs i incendis forestals d'extraordinària intensitat i àmpliament generalitzats. No oblidem que calor, sequera i incendis van de la mà.

Segons l'Aemet, maig, el mes més plujós en terres mediterrànies, ha estat el quart mes més sec des de 1965, és a dir, en els últims 54 anys. Les precipitacions mitjanes acumulades des del passat 1 d'octubre de 2018 al 18 de juny es xifren en un 16% menys que el valor normal d'aquest període: hem tingut mesos sense ni una gota. L'impacte d'aquesta situació sobre els cereals ha començat a irrompre en forma de parts de sinistres en les companyies asseguradores. Agroseguro estima, a hores d'ara, una superfície total sinistrada que afecta la producció de gairebé 1 milió de tones (980.0000 t). I recordem que els cereals representen el 8% de la Producció Final Agrària (PFA) i són base d'una potent indústria farinera i de pinsos, aquesta última és avui la primera d'Europa. Els danys semblen concentrar-se sobretot en el Centre de la Península. En aquest cas la collita de cereals estaria molt per sota de les mitjanes històriques, en algunes autonomies gairebé a la meitat. També afecta els farratges, especialment a la userda de secà, etc. El gira-sol sembrat a finals d'abril i començaments de maig en molts llocs no ha nascut, en altres està a punt de collir-se. I les plagues de conills i talps han rematat la situació.

En aquest context, es parla d'una collita de cereals i herbacis «catastròfica» i algunes organitzacions s'atreveixen ja a formular prediccions, com Cooperatives que pronostica una collita de 14,3 Mt, amb un descens d'un 25% sobre la de l'any anterior. Però la sementera, recordem que es va haver de retardar per les fortes pluges a la tardor, va néixer tard i malament, amb forta escassetat d'aigua i un hivern molt sec, al febrer no va ploure gens, a més de les plagues de conills, talps, units a cabirols, avitardes, i en els nostres camps senglars, etc., i les males herbes han col·laborat a produir aquest tan negatiu impacte. I tot això ens passa quan els nostres preus segueixen sent extraordinàriament baixos amb uns costos de cultiu creixents, molt elevats. Sequera que també farà malbé les collites de vinya, olivera i fruites, sens dubte, tot i que amb intensitat molt diversa.

El MAPA, per la seva banda, preveu una reducció d'uns 15,7 Mt. gairebé el 40% respecte a 2018 que va afectar tots els cereals: a escala de l'Estat es colliran uns 6 milions de tones menys. També és veritat i cal dir-ho que la collita passada va ser molt bona en volum. Però a un problema de vegades se n'afegeix un altre. I aquest és el cas. Si a la sequera afegim que estem patint un estiu molt càlid, amb temperatures superiors a + 0,5 / + 1 ºC i contínues onades de calor, els riscos d'incendis s'acumulen. La muntanya després d'una primavera seca i un començament d'estiu amb molt altes temperatures acumula enormes masses de matoll ressec. A Tarragona ho hem viscut, a principis del mes passat es portaven ja cremades més de 10.000 hectàrees.

El bosc avui és un paisatge incendiari, ple de vegetació que és un secarral. I la manca de gestió forestal en matèria de neteges i podes ha generat una massa de combustible fòssil d'alt risc. Algunes vegades ja he recordat, especialment després de la fusió dels Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, la situació dels nostres boscos. Recordo que el meu avi deia i amb raó: «Los fuegos se apagan en invierno».

Llegia fa uns dies que el Cap del Grup de Reforç Forestal de la Generalitat de Catalunya ens havia dit que «anem camí d'un escenari de megaincendis» i que «hem abandonat la gestió de la muntanya i la vida al camp». Recordo que Espanya és el país europeu que més pateix per aquesta causa com ens recorda constantment Greenpeace. En el que va de segle, tan sols 18 anys, s'han cremat uns 2,2 milions d'hectàrees. A més, això ha costat vides humanes i una intensitat de recursos humans i tècnics aplicats considerables. Bombers i militars (UME) ho saben bé i mereixen sempre el nostre reconeixement, ja que arrisquen la seva vida per tots.

El nostre elevat estrès hídric unit a la manca de pràctiques culturals en els boscos, el seu abandó, el no aprofitament de llenyes, etc., en suma la manca de gestió productiva i de plans de prevenció, encara ajuden més a l'expansió d'aquesta xacra que, d'altra banda, és el resultat d'una acció voluntària, buscada, ja que s'estima que un 96% són causats pels éssers humans, dels quals un 55% són intencionats. D'altra banda, el canvi climàtic no ens està ajudant, ni a la sequera agronòmica a la qual al·ludia a l'inici, ni en l'evolució dels focs forestals. Al contrari, accentuarà els danys. L'augment de gasos d'efecte hivernacle és paral·lel a la freqüència de les onades de calor. Aquest és el nostre futur, que caldrà canviar. Cal defensar que hi hagi vida i activitat econòmica en els camps.

Fa mig segle, quan els nostres petits pobles i veïnats estaven poblats i quan el fum d'un incendi apareixia al lluny, la campana del poble cridava a sometent a tots i l'incendi era cosa de tots, i ho era perquè també els seus fruits, comunals o no, fustes, llenyes, resines, pastures, etc. eren font de benefici de tots. Avui no queden ja ni campanes, ni campanars, ni persones a qui trucar. Però les muntanyes encara hi són i els incendis es propaguen a més velocitat que mai.