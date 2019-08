Multa per no advertir de la presència del cargol poma

El Departament d'Agricultura ha multat tres pagesos del l'hemidelta dret de l'Ebre per no comunicar a les administracions que havien trobat caragols poma als seus cultius i que van optar per combatre'l amb mitjans propis. Les sancions són de 3.000 euros cadascun, ja que advertir de l'existència d'exemplars d'aquesta plaga als arrossars és «obligatori» i es considera una falta molt greu no fer-ho perquè posa en risc les tasques de confinament i erradicació que s'estan fent. Si existeixen focus no controlats de caragol maçana és fàcil que es propaguin per desguassos i camps veïns.

L'actual normativa de control d'espècies invasores obliga els agricultors a comunicar la presència de les plagues a l'administració. Els pagesos que opten per no fer-ho, eliminen ells mateixos les postes o exemplars adults. Això suposa un risc perquè no es pot garantir l'eliminació completa ni evitar que el caragol maçana contamini altres camps. La amenaça més gran ara, justament a l'hemidelta dret on la plaga està confinada, és que s'infectin desguassos que es consideren nets i arribin postes a nous camps.