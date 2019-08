Neobancs, banc digital, BAAS... quina bojeria!

Coneixem la diferència entre cadascun d'aquests termes amb exemples per a una millor comprensió.

Què és un Neobanc?

En termes lingüístics «Neo» ve del grec i significa «Nou»: Els Neobancs o NeoBanks són bancs 100% nadius digitals, pensats per a un perfil de clients modern (generalment mil·lenista) on l'hàbitat d'ús és internet i que busquen la transparència i seguretat. En general, els Neobancs neixen directament com a banca a internet, és a dir, que no provenen d'un banc tradicional. No són l'evolució d'una banc tradicional ni una sucursal digital d'una organització tradicional.

Totes les operacions dels Neobancs es realitzen exclusivament per internet, majoritàriament a través de la seva aplicació.

Aquests Neobancs es caracteritzen per la seva facilitat d'ús, baixos costos, un fàcil enteniment de les condicions dels seus productes i la claredat en què mostren les comissions (sense sorpreses, eliminant els enganys i confusions).

Els nous bancs fintech ofereixen, per tant, un enfocament més proper, pràctic i sincer al client. A més de la comoditat de fer-ho tot des del sofà de casa teva, i no haver d'anar, per tant, a l'oficina de la teva entitat financera.

De fet, en la majoria d'aquests Neobancs són els mateixos directius els que responen a les peticions a les xarxes socials, fins i tot llancen preguntes als seus seguidors per saber quines noves tecnologies els agradaria implementar.

Són, per tant, una gran competència a la banca tradicional, on les condicions i comissions són un misteri per a molts de nosaltres.

A més el procés d'«onboarding», i tramitació de dades en els Neobancs són molt més senzills, podem obrir un compte en segons, sense haver d'enviar comprovants de domicili, podem provar si ens agrada, en cas de que no, la tanquem i santes pasqües, sense complicacions.

Els Neobancs són el futur (ja el present), i estan sabent satisfer les necessitats i gustos dels mil·lenistes, amb molta probabilitat, això sigui degut perquè la majoria dels fundadors de Neobancs són també mil·lenistes; emprenedors amb noves idees i cansats dels sistemes tradicionals.

En resum, els Neobancs són bancs revolucionaris que ofereixen propostes innovadores, utilitzant tecnologia puntera orientada al canal mòbil perquè la nostra experiència digital sigui el més senzilla i transparent, i amb totes les garanties regulatòries.

Podem trobar dos tipus de Neobancs, aquells que tenen llicència bancària i els que no en tenen.

Si no tenen llicència bancària necessiten cooperar amb un banc tradicional que és on es dipositaran realment els nostres diners i a més el banc s'encarregarà dels temes legals i de regulació. Aquest tipus de Neobancs només se centren en el desenvolupament de l'app i en millorar la nostra experiència.

A mode de resum aquí teniu les principals característiques dels NEOBANCS

Experiència 100% digital principalment a través d'app mòbil

No tenen oficines físiques.

Aplicació senzilla i transparent.

Informació en temps real de les despeses.

Servei de compte corrent i targeta de dèbit (sense comissions).

Costos mínims en el canvi de divisa.

Permet operar amb moneda digital (amb comissions molt baixes).

Permet tenir comptes amb multidivises.

Transferències internacionals multidivises (més barates que a bancs tradicionals).

Seguretat biomètrica.

Obertura del compte ràpida, senzilla i sense documents.

Sense fronteres a Europa: pots obrir un compte bancari, sense importar si és Alemanya, Anglaterra, Polònia o Espanya, no importa el país.