Pagesos de la Ribera d'Ebre tornaran a tallar la C-12 a Flix per tercer cop

Pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues tornaran a tallar la C-12, a Flix, per tercer diumenge consecutiu. Així ho van decidir en una assemblea informativa celebrada aquest dimecres a la nit a Bovera (Garrigues) amb la participació d'agricultors de diverses de les poblacions afectades. A la vegada, mantenen la marxa lenta prevista pel 14 d'agost des de Lleida fins a la seu del Departament d'Agricultura, a Barcelona.

Els pagesos consideren «insuficients» les mesures de suport aprovades per la conselleria i segueixen exigint l'habilitació d'ajuts directes a fons perdut per als pagesos i ramaders afectats per tal de pal·liar els danys que els va ocasionar el foc en les seves explotacions.

El president d'Asaja Lleida i portaveu dels pagesos afectats, Pere Roqué, ha assenyalat que les protestes que s'estan duent a terme «no són per anar en contra de ningú» sinó «per ajudar al Departament d'Agricultura perquè tot el Govern es faci càrrec que aquests propietaris que han perdut les seves explotacions i que han perdut rendiment econòmic i no podran collir les seves olives o ametlles tinguin la repercussió econòmica directa que es mereixen».

Per la seva banda, Unió de Pagesos va organitzar també aquest dimecres a la nit a Maials (Segrià) una reunió per informar els pagesos i ramaders afectats pel foc sobre la gestió dels ajuts que ha posat en marxa Agricultura.