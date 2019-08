El Regne Unit pateix la primera contracció del PIB des de 2012

L'economia del Regne Unit va registrar en el segon trimestre una contracció del 0,2% respecte dels tres primers mesos de l'any, quan va créixer un 0,5%, la qual cosa suposa la primera caiguda del PIB britànic des del quart trimestre de 2012, segons ha informat l'Oficina Nacional d'Estadística del Regne Unit (ONS), que ha atribuït en gran part el deteriorament de l'activitat al canvi en la data prevista per al Brexit. En comparació amb el segon trimestre del 2018, l'activitat de l'economia britànica va créixer un 1,2%, desaccelerant així des del creixement interanual de l'1,8% registrat al primer trimestre.

«El PIB es va contraure en el segon trimestre per primer cop des de 2012 després d'un creixement robust en el primer trimestre. Les manufactures van caure després d'un fort començament d'any, quan es va avançar la producció amb vista a la data original per a la retirada del Regne Unit de la UE», va declarar Rob Kent-Smith, responsable de PIB de l'ONS.

Entre abril i juny, únicament el sector serveis va aportar creixement a l'economia, amb una expansió del 0,1%, la més feble en tres anys, mentre que el sector de producció va registrar una caiguda de l'activitat del 1,4%, la seva major caiguda des de finals de 2012.

«El sector de la construcció també es va afeblir després d'un pròsper començament d'any, mentre que el sector serveis pràcticament no va registrar cap creixement», va afegir Kent-Smith.

En la seva anàlisi, l'ONS ha subratllat l'impacte dels canvis en el calendari del Brexit, la data va ser traslladada des de març al proper 31 d'octubre, afegint que hi ha evidències que l'acumulació que s'estava produint en el primer trimestre de l'any va proporcionar un impuls al PIB.

«Creiem que l'economia del Regne Unit hauria d'evitar una recessió tècnica, i probablement sigui massa aviat per parlar sobre retallades de taxes o que el Banc d'Anglaterra reprengui el seu cicle d'ajust», va apuntar James Smith, economista d'ING per mercats desenvolupats, per qui la forta pujada dels salaris fa que sigui encara aviat per parlar de baixades dels tipus d'interès per part del Banc d'Anglaterra, encara que afegeix que la institució es troba igualment lluny de reprendre les pujades del preu del diner.

La cotització de la lliura esterlina s'afeblia en relació amb el dòlar després de conèixer-se la contracció del PIB del Regne Unit, fins situar-se en 1,2054 dòlars, enfront dels 1,2131 del tancament d'ahir, la qual cosa suposa la pitjor paritat de la moneda britànica respecte al «bitllet verd» des de gener de 2017 i se situa un 7,5% per sota del nivell dels 1,3031 dòlars en què cotitzava el passat 29 de març, data inicialment prevista per al Brexit.

En la seva última reunió de política monetària, el Banc d'Anglaterra (BoE, per les sigles en anglès) a la baixa les previsions de creixement de l'economia del Regne Unit aquest any i el següent, fins a l'1,3% en els dos casos, després que la institució decidís de forma unànime mantenir els tipus d'interès en el 0,75%, mentre que també va votar a favor de no introduir variacions en les seves mesures no convencionals d'estímul monetari, advertint que el sentit de l'evolució de la taxa dependrà de l'impacte i els termes del Brexit.

L'entitat va rebaixar a l'1,3% el seu pronòstic de creixement del PIB del Regne Unit en 2019 i 2020, quan el passat mes de maig anticipava una expansió del 1,5% i del 1,6%, respectivament, mentre que ha elevat al 2,3% la seva previsió per a 2021, enfront del 2,1% projectat al maig.



Alemanya perd ritme

Les exportacions d'Alemanya van arribar als 106.100 milions d'euros el passat mes de juny, la xifra més baixa des de començament d'any i que representa una caiguda del 0,1% respecte al mes anterior i d'un 8% en comparació amb juny de 2018, segons les dades publicades per l'Oficina Federal d'Estadístiques (Destatis), que anticipen «una lleugera contracció» del PIB de la «locomotora europea» al segon trimestre després de la bateria de males dades macroeconòmiques publicada en les últimes setmanes.

Per la seva banda, les importacions de la major economia europea en el mes de juny van sumar 89.300 milions d'euros, la seva dada més feble des del passat mes de desembre, la qual cosa suposa un increment del 0,5% en comparació amb maig, però una caiguda del 4,4% interanual.

D'aquesta manera, el superàvit comercial d'Alemanya va arribar al juny els 16.800 milions d'euros, enfront dels 22.000 milions de juny de 2018. En termes ajustats, el saldo comercial positiu d'Alemanya es va situar en 18.100 milions.

«Les dades comercials de juny no van portar cap alleujament, fent més probable una petita contracció de l'economia en el segon trimestre», va declarar Carsten Brzeski, economista en cap d'ING Alemanya