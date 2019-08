Treball enviarà 85.000 cartes contra el frau laboral en els contractes

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, va afirmar ahir que «a finals d'agost o principis de setembre» es reeditaran els plans de xoc de lluita contra la contractació temporal abusiva i el frau en la contractació a temps parcial, per la qual cosa es preveu l'enviament de 85.000 cartes a empreses amb indicis de frau, un 4% més que l'any passat, després d'haver regularitzat gairebé 127.000 llocs de treball irregulars i convertit en indefinits gairebé 174.000 llocs de treball temporals amb el Pla de Treball per una ocupació digna.

Així ho va detallar Valerio en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què va detallar que el Pla Director per un Treball Digne ha permès millorar les condicions de 300.000 treballadors (173.957 contractes temporals irregulars convertits en indefinits i 16.751 llocs de treball irreguladores aflorats).

Valerio va explicar que la posada en marxa dels plans de xoc contra el frau laboral seguiran el mateix modus operandi que l'any passat i per aquesta campanya (setembre-desembre) es preveu l'enviament de 85.000 comunicacions a empresa amb indicis de frau, un 4% més, que afectaran 238.015 treballadors, el 81,9% més que el 2018.

En detall, contra la contractació temporal fraudulenta s'enviaran 47.737 comunicacions, un 17% menys, però amb 89.285 persones treballadores afectades, un 11,2% més; i contra els abusos en la contractació a temps parcial es preveuen 37.263 comunicacions, un 35,3% més, i 148.730 persones treballadores afectades, un 195,6% més.

D'aquesta manera, després de l'enviament de cartes a les empreses es donarà a l'empresa un mes perquè regularitzin la situació de frau laboral, en cas contrari rebran una visita de la Inspecció de Treball i, «si és menester», s'aixecarà una acta d'infracció i l'empresa haurà d'abonar la corresponent sanció.

Els Plans de xoc desenvolupats entre agost i desembre de 2018 van facilitar la conversió de 61.445 contractes temporals en indefinits i 8.824 ampliacions de jornada en contractes a temps parcial.

«Seguim avançant, apostant per més ocupació i per ocupació de més qualitat, digne, decent i que respecti la legislació laboral», va emfatitzar Valerio, que va presentar un informe sobre l'estat d'execució del gairebé primer any del Pla Director per un Treball digne 2018-2020, aprovat el juliol de l'any passat, que incloïa 75 mesures, 55 d'elles operatives i 20 organitzatives, i sobre el qual va destacar que la tasca de la Inspecció de treball està donant «millors resultats» després d'haver elaborat el pla en coordinació amb agents socials i comunitats autònomes.

Entre d'altres, va citar una campanya específica per analitzar el correcte enquadrament en la Seguretat Social de persones que presten serveis en plataformes digitals ( riders); una altra contra impagaments salarials, amb especial èmfasi en l'aplicació de la pujada de l'SMI; la revisió de condicions de treball en allotjaments turístics (cambreres de pis), en matèria d'igualtat i l'elaboració de criteris tècnics per determinar com actuar i un criteri «unànime» respecte al registre d'horaris.

En el marc d'aquestes actuacions, va indicar que el Pla Director per un Treball Digne preveu un augment del 23% en el nombre d'inspectors i subinspectors. De fet, la plantilla superarà els 2.000 efectius a l'agost, sense comptar el personal auxiliar administratiu.

L'any passat es van incorporar 86 nous inspectors i subinspectors i a l'agost es nomenaran com a funcionaris de carrera 101 persones, alhora que ja està en tràmit oposicions per fitxar 353 persones per Inspecció, de manera que la plantilla arribarà als 2.055 efectius, la xifra més alta de la història de la Inspecció.