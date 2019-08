Un vídeo fa pedagogia de les bones pràctiques en la campanya agrària

La Fundació Pagesos Solidaris i Unió de Pagesos va presentar dijous a Lleida el vídeo d'animació «Les bones pràctiques en la campanya agrària», amb l'objectiu de donar a conèixer els aspectes positius de les bones pràctiques en la gestió de les campanyes agràries, tant per a la pagesia com per a les persones treballadores de les campanyes. A l'acte hi van participar diverses entitats socials i administracions implicades.

El vídeo ha comptat amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Coordinadora d'ONGs de Lleida i altres moviments solidaris, i ha estat realitzat per l'il·lustrador Matias Tolsà.

El sindicat recorda que Catalunya «és i ha estat referent en la gestió de les campanyes agràries des de fa molts anys» i remarca que, amb el servei de contractació de treballadors, conjuntament amb les diverses administracions i entitats socials implicades, han aconseguit que la campanya agrària sigui un exemple de responsabilitat social.

Amb aquest vídeo, el sindicat i la fundació volen aportar «un element més per a la reflexió de tots els agents implicats en la gestió de les campanyes agràries», i perquè «la societat conegui l'esforç que fa la pagesia tant socialment com laboralment en la gestió de les campanyes agràries i el valori», tenint en compte que sovint han de fer front a «circumstàncies adverses» com els baixos preus percebuts pels seus productes i els elevats costos de producció.



Responsabilitat social

Unió de Pagesos i la Fundació Pagesos Solidaris presumeixen de ser capdavanters a l'hora de reclamar preus justos per a la pagesia, però també a l'hora de demanar mesures laborals i socials per millorar la gestió de la campanya agrària. Per a la fundació «és prioritari oferir oportunitats laborals a col·lectius amb risc d'exclusió social, com els joves menors no acompanyats». En aquest sentit, celebra les declaracions del Govern de Catalunya a favor de demanar permisos de treball temporals per a persones en situacions excepcionals, tal com ha fet Unió de Pagesos des de fa mesos. Pagesos Solidaris també ha signat convenis amb més de 30 entitats d'arreu de Catalunya per potenciar la contractació de proximitat.

A més, Unió de Pagesos reclama a les administracions bonificacions a la pagesia per a la contractació de temporers i flexibilització en les condicions d'accés a la contractació i en les d'allotjament per aquests col·lectius en el marc de la campanya agrària.