Hisenda va multiplicar l'any passat per cinc els seus avisos per lloguers «en negre»

L'Agència Tributària va multiplicar per més de cinc els avisos als contribuents arrendadors a la Campanya de la Renda de 2017, fins arribar als 700.000 avisos, i ha fet aflorar rendiments immobiliaris de més de 122.000 declarants d'aquesta partida en tres anys, amb un eixamplament de bases imposables de més de 1.300 milions d'euros. Així consta a l'informe de lluita contra el frau fiscal referit a l'exercici 2018, que mostra que l'any passat es van incrementar considerablement respecte els dos exercicis previs els avisos en dades fiscals als contribuents amb la consideració de presumptes arrendadors.

Hisenda està realitzant aquests avisos en els últims anys en tenir coneixement, per exemple, que determinats contribuents han anunciat el lloguer d'un immoble a plataformes de lloguer per Internet. D'aquesta manera, Hisenda ha multiplicat per més de cinc els avisos a aquest col·lectiu de contribuents, en passar dels 136.600 avisos a la renda de 2016 a generar gairebé 700.000 missatges a la renda de 2017, realitzada l'any passat.

Així mateix, les dades actualitzades sobre l'impacte d'aquestes campanyes d'avisos per fer aflorar rendiments immobiliaris permeten estimar un augment de més de 122.000 declarants d'aquesta partida, el 30,8% de l'increment total de declarants de rendiments de capital immobiliari des de 2014.

Com a conseqüència, s'ha registrat una major base imposable declarada per import de 1.346 milions, el que explicaria el 57,6% de l'augment total dels rendiments immobiliaris del període.

Les plataformes de lloguer d'habitatges d'ús turístic van començar a subministrar des del passat mes de gener a l'Agència Tributària les dades fiscals relatius a aquesta activitat, com informació dels amfitrions i detalls dels seus anuncis, que inclouen el nom i l'adreça, i les seves transaccions des de 2018, després de l'entrada en vigor de l'obligació que comparteixin les dades de les reserves dels amfitrions. El Ministeri d'Hisenda va donar més marge a les plataformes com Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba per subministrar les dades fiscals, amb una presentació «excepcional» de caràcter anual per al 2018, però trimestral per a la resta d'exercicis. Per tant, s'ha de presentar en relació amb les operacions realitzades a cada trimestre, en el termini comprès entre el primer i l'últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre.