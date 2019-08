CCOO denuncia que els joves pateixen tres cops més la temporalitat laboral

El 81,9% dels joves treballen al sector serveis, un sector amb més feines temporals i precàries que provoca que la meitat de treballadors menors de 29 anys tinguin un contracte temporal, una modalitat que només tenen el 15,6% dels majors, segons el sindicat Comissions Obreres. A banda de la temporalitat, CCOO denuncia que a Catalunya hi ha 57.559 joves que treballen a jornada parcial sense voler-ho, és a dir, el 39,35%. El Dia Mundial de la Joventut, des del sindicat s'alerta que les dones joves són més protagonistes que els homes en qüestions de parcialitat involuntària, ja que són 35.778 davant els 21.781 homes. Per això, considera CCOO, els joves no poden aconseguir una «mínima estabilitat i seguretat laboral» que els permeti emancipar-se plenament.

A aquesta situació, el sindicat considera que cal sumar-hi l'abús de les pràctiques no laborals, els falsos autònoms i el treball submergit, uns fenòmens que situen en un 23,2% la taxa d'emancipació a Catalunya, és a dir, que només 1 de cada 5 joves aconsegueix independitzar-se.

Per això, des d'Acció Jove-Joves CCOO es reivindiquen unes condicions laborals mínimes perquè els més joves puguin contribuir al sistema públic i viure amb dignitat, i que es garanteixi una mínima estabilitat i seguretat laboral per tal de motivar i procurar que els i les més joves puguin desenvolupar un projecte de vida a llarg termini i demanen perseguir el frau de la temporalitat «injustificada». A més, també aposten per les ajudes a l'habitatge i l'emancipació, com ajudes al lloguer o la creació de parcs d'habitatge públics. De la mateixa manera, reclamen desenvolupar l'Estatut del Becari per protegir el col·lectiu de mala praxi, abús, frau i explotació.

Tot i això, el sindicat celebra que l'atur s'hagi situat per sota de la barrera del 20% i que la taxa d'activitat juvenil mostri «lleus símptomes» de recuperació.

Aquestes xifres també han estat corroborades per la Unió Sindical Obrera (USO). Només el 19% dels menors de 30 anys pot permetre emancipar a Espanya a causa de la precarietat laboral i l'alt preu de l'habitatge, segons es desprèn de l'informe 'Situació sociolaboral de la Joventut a Espanya 2018-2019' presentat aquest dilluns amb motiu del Dia Internacional de la Joventut per la USO, que també assenyala que, davant aquesta situació, la maternitat s'ha endarrerit en dos anys, fins als 31 anys de mitjana.

«Tenim un problema greu, hem arribat a la taxa d'emancipació més baixa dels últims anys i això ha repercutit en coses com l'edat de maternitat, que s'ha endarrerit en dos anys des de l'inici de la crisi, i també ens hem vist obligats a augmentar l'edat del que es considera jove a 35 anys », segons va assenyalar en roda de premsa el responsable del Departament Confederal de Joventut d'USO, Pablo Trapero.

En aquest sentit, l'informe revela que, tot i que les xifres d'atur han millorat lleugerament respecte a 2018, sobretot en adolescents, la taxa d'emancipació és baixa. «Són dues característiques que no estan lligades, perquè sis més estan per sota d'un 17% de la taxa d'emancipació, encara que en aquestes l'atur ha baixat», va afegit Trapero.

Per comunitats autònomes, a Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Euskadi i Extremadura menys del 17% dels joves s'emancipen; a Astúries, València, Galícia, Illes Canàries i Múrcia, fan el mateix entre un 17% i 19%; mentre que a la resta d'Espanya la taxa pot arribar a pujar fins el 21% d'emancipats.

«Les causes van lligades a la precarietat laboral i a la reforma laboral de 2002, i als ajustos dels anys següents, de manera que els més castigats han estat els joves amb ocupacions precàries i salaris més baixos», va agregar.

Respecte d'això, va indicar que totes les edats i sexes continuen per sobre de la taxa general de l'atur, excepte els homes entre 30 i 34 anys. «Aquestes xifres són especialment dramàtiques fins als 24 anys, però sobretot entre els 16 i 19 anys, rang en el qual un de cada dos joves que intenta incorporar-se al món laboral està a l'atur i la majoria són dones», va afegir.

Així, va criticar que l'administració pública «no vol publicar totes les dades sobre el tema perquè no li convé», com és el cas dels joves que emigren a l'exterior i les seves raons o que «la lleu recuperació de dades del mercat laboral arriba molt atenuada en els joves».