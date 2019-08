L'empresa catalana Kompuestos debuta al MAB valorada en 30 milions d'euros

La companyia catalana Kompuestos, dedicada a la producció de compostos plàstics, s'ha incorporat al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) valorada en més de 30 milions d'euros. La firma ha debutat en el MAB a través d'una operació combinada d'oferta de subscripció i venda d'accions per un import conjunt superior als 10 milions d'euros. El tram d'augment de capital de 5 milions d'euros dotarà a la companyia dels recursos necessaris per desenvolupar el negoci dels bioplàstics a través de la posada en marxa d'una nova línia de fabricació. Aquesta nova línia estarà operativa en un any i augmentarà la capacitat anual de producció de plàstics ecològics fins a les 43.000 tones anuals, segons ha informat Kompuestos en un comunicat. Kompuestos va registrar el 2018 uns ingressos de 41 milions d'euros i un ebitda (benefici brut d'explotació) de 4 milions, fet que suposa un creixement anual del 20 i el 70%, respectivament.