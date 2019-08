L'IPC creix dues dècimes al juliol a Girona i se situa en el 0,5%

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a les comarques de Girona durant el juliol va pujar dues dècimes i es va situar en el 0,5%, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera se situa tres dècimes per sota a la mitjana catalana, que va ser del 0,8%. Pel que fa la variació mensual, va ser del -0,4%. Per categories, els aliments i les begudes no alcohòliques van augmentar un 1,8% i els restaurants i els hotels ho van fer en un 2%, mentre que es van registrar descensos en habitatges i subministraments, amb un 1,3%, i en oci i cultura (-1,5%). A l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC va augmentar una dècima i va passar del 0,4% del juny al 0,5% al juliol per l'augment dels preus en l'alimentació i les begudes no alcohòliques.