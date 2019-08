Onze «start-ups» catalanes, entre les finalistes del premi South Summit

Onze projectes de start-ups catalanes s'han classificat aquest dimarts entre els 100 finalistes de la competició South Summit 2019, escollits entre els més de 3.700 que s'han presentat aquesta edició i que en un 62% dels casos tenen procedència internacional. South Summit és la plataforma global d'innovació oberta que connecta start-ups, inversors i corporacions, centrada en les oportunitats de negoci i les tendències disruptives. Segons un comunicat, un comitè de 150 experts, format per inversors i referents d'innovació de les corporacions, ha realitzat la valoració que ha tingut en compte: la innovació del projecte, la seva estabilitat o capacitat interna per créixer, l'equip de professionals que forma el projecte i l'interès d'inversió que pugui generar.

Els projectes catalans escollits són AllRead Machine Learning Technologies, Buy Yourself, CloudGuide, Elma, Factorial, Iomob, Place to Plug, Polaroo, Rheo Diagnostics, Smart Monkey i Wide Eyes Technologies.

Aquestes participaran en un Mentoring Program impartit per la xarxa de mentors de South Summit -en el qual podran aprendre «tàctiques per millorar el seu discurs i posicionar el seu projecte»- i un Bootcamp, en el qual se'ls ensenyaran habilitats per dirigir-se a un inversor o a una corporació per desenvolupar un negoci conjunt.

Durant la South Summit 2019, els finalistes hauran d'enfrontar-se a diferents sessions davant un jurat per donar lloc a una start-up guanyadora per àrea temàtica, que les seves guanyadores competiran entre elles i l'últim dia s'anunciarà la vencedora del premi, que tindrà lloc a La Nave de Madrid entre el 2 i el 4 d'octubre.