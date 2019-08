Seat instal·la dos robots amb visió artificial per posar lletres

Seat ha instal·lat dos robots amb un sistema de visió artificial per col·locar les lletres dels models Ibiza i Arona de forma precisa mentre passen per la línia de muntatge i sense que aquesta s'aturi. Les dues màquines comparteixen espai amb els operaris. Concretament, el robot del costat esquerre selecciona i col·loca els noms Ibiza o Arona i el de la dreta col·loca el distintiu FR als vehicles que compten amb aquest acabat.

Els robots col·laboratius també compten amb una mà dissenyada per agafar diferents tipus de lletra mitjançant succió per ventoses, retirar el paper de la part del darrera, enganxar-les al vehicle amb la força exigida, treuen el protector de la part davantera i el llancen en un contenidor de reciclatge.

La instal·lació està equipada amb un 'encoder' o dispositiu de control que li permet adaptar-se a qualsevol canvi de velocitat de línia a més de compartir l'espai amb els operaris, a diferència d'altres robots industrials.

«A Seat avancem en pas ferm per col·locar-nos a l'avantguarda de la innovació. Els robots col·laboratius ens permeten ser més flexibles, més àgils i més eficients, i suposen una mostra més de la nostra aposta per seguir sent un referent en la indústria 4.0», va destacar el director de la fàbrica de Martorell, Rainer Fessel.