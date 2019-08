BBVA preveu que l'atur pugi per primer cop des de 2013 el tercer trimestre

BBVA Research va assenyalar ahir que el PIB del tercer trimestre a Espanya podria créixer un 0,5%, la mateixa taxa que en els tres mesos anteriors, i ha estimat un augment del 0,3% de l'atur registrat en el mateix període, el que suposaria el primer increment trimestral des del segon trimestre del 2013.

Així ho posa de manifest el servei d'estudis de l'entitat bancària en un document en què alerta que hi ha una «pressió a la baixa» sobre el creixement econòmic i la creació d'ocupació en l'arrencada del tercer trimestre.

De confirmar-se la taxa de creixement del 0,5% entre juliol i setembre, BBVA Research destaca que aquesta xifra suposaria dos trimestres consecutius per sota del creixement trimestral mitjà observat el 2018 i se situaria en la banda baixa estimada per l'entitat bancària per a aquest trimestre (entre el 0,5% i el 0,7%).

Segons l'entitat bancària, els indicadors de despesa, les expectatives dels consumidors i els registres del mercat laboral confirmen una estabilització del consum privat al voltant del creixement mitjà observat durant el primer semestre, mentre que les dades d'execució pressupostària suggereixen que el consum públic podria mantenir el seu ritme d'avançament actual.

Pel costat de la inversió, BBVA Research assenyala que els indicadors parcials de conjuntura apunten que la destinada a maquinària i equips s'estancaria, després de la caiguda del passat trimestre, alhora que la inversió residencial podria seguir creixent, encara que amb «menys ímpetu» que l'observat durant el primer semestre de l'any.



To positiu de les exportacions

Pel que fa al sector exterior, el servei d'estudis de BBVA destaca que les dades disponibles suggereixen que les exportacions podrien conservar un to positiu durant el tercer trimestre de l'any, si bé alerta que la incertesa sobre el context internacional és «elevada» i podria afectar el comerç mundial durant els pròxims mesos.

Pel que fa al mercat laboral, assegura que el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va créixer en 20.000 persones al juliol (corregit de variacions estacions i efecte calendari), 10.000 menys que el mes passat, i afegeix que la informació coneguda fins al moment suggereix que aquesta pèrdua de tracció es podria perllongar en el temps i, per tant, per al tercer trimestre podria tancar amb una variació propera al 0,5%, una dècima menys que en el trimestre anterior.

Per la seva banda, l'atur registrat hauria augmentat en 5.000 persones al juliol (sense efecte calendari) el que, en cas de perllongar-se, podria donar lloc a un repunt per al conjunt del tercer trimestre del 0,3%, després que l'atur registrat caigués un 0,7% en el segon trimestre. «Això suposaria el primer increment trimestral de l'atur registrat des del segon trimestre del 2013», adverteix BBVA.

Finalment, l'entitat financera preveu que la inflació s'estabilitzi al voltant del 0,5%, tot i que a l'agost podria accelerar-se de «manera transitòria» fins al 0,7%, mentre estima que la inflació subjacent probablement es mantindrà per sota de l'1% en el que queda d'exercici econòmic.