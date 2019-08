Bones perspectives de l'INCAVI per a la verema 2019, excepte a les vinyes joves

L'Incavi (Institut Català de la Vinya i el Vi) augura que la verema d'aquest 2019 serà, de forma general, de quantitat «igual o una mica superior» a l'any passat. En seran una excepció, però, les zones que van patir danys per l'onada de calor del mes de juny. L'ens assenyala especialment les parcel·les situades al Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, i casos puntuals del Bages.

A l'Alt Empordà, en canvi, fonts de la DO asseguren que l'afectació per onada de calor «ha estat mínima» i que «hi haurà una producció igual o una mica superior a la mitjana, si el temps no dóna sorpreses». També apunten que la verema començarà la setmana vinent i es colliran les varietats primerenques, concretament el moscatell d'Alexandria. Però el gruix -la garnatxa i la carinyena- es collirà durant els mesos de setembre i octubre.

Les pèrdues de producció més importants per la calorada han estat en vinyes joves, de menys de 15 anys i amb poca retenció hídrica al sòl, mentre que la varietat més afectada ha estat la carinyena. Segons els serveis tècnics de l'INCAVI i dels Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen catalanes, la verema arriba amb una mica de retard en comparació als darrers anys.

Respecte a la qualitat sanitària del raïm, l'Incavi garanteix que aquesta és «òptima». Destaca que les condicions meteorològiques han fet que les afectacions dels fongs míldiu, oïdi i corc del raïm hagin sigut molt baixes, gairebé inexistents.

Tot i les bones perspectives, l'ens recorda que caldrà estar amatent en les precipitacions del mes d'agost i setembre, que poden incidir en el volum final de producció.