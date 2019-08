Contractar més dones també impulsa les grans companyies en els mercats de valors

Contractar més dones impulsa el mercat de valors, segons una investigació de Morgan Stanley sobre la relació entre la diversitat i els preus de les accions. Els rendiments anuals de les empreses que empren la proporció més gran de dones van estar 2,8 punts percentuals per sobre dels de les empreses menys diverses en els últims vuit anys, d'acord amb l'informe publicat dimarts.

Aquest rendiment superior va ser un fenomen global, tot i les grans diferències en igualtat de gènere entre regions com Europa, amb gairebé un terç d'escons de juntes ocupats per dones el maig de 2019, i el Japó, amb només 5%.

L'informe se suma a les creixents investigacions que mostren que forces laborals diverses milloren els rendiments, a mesura que reguladors i un nombre creixent d'inversors a tot el món pressionen per un equilibri de gènere en el lloc de treball.

La junta totalment masculina ara és cosa del passat per a les companyies de l'índex prinicpal dels Estats Units, l'S&P 500, després que Copart Inc., l'última companyia en l'índex sense directora, va promoure la seva directora financera el juliol.

Els investigadors de Morgan Stanley van examinar el percentatge de dones ocupades en tota la jerarquia de gairebé 2. 000 empreses en l'índex MSCI World, ajustant per sector empresarial. Van descobrir que les empreses diverses van obtenir millors resultats fins i tot després de controlar mida, rendiment, rendibilitat i risc.

La tendència va ser més pronunciada en empreses dels mercats asiàtics desenvolupats, amb accions classificades en el terç superior per igualtat de gènere, superant així les del terç inferior en 3,9 punts percentuals per any.



El Japó, amb poques dones

El Japó va ser exclòs d'aquest resultat perquè la baixa proporció de personal femení dificultava emetre distincions significatives entre el terç més i menys divers de les empreses.

Tot i això, el vincle es va mantenir ferm, amb un augment anual de 0,8 punts percentuals en retorns per a les empreses japoneses a la meitat superior de les classificacions de gènere de Morgan Stanley per al país.

Un senyal que revela les dificultats per mesurar la diversitat és que només al voltant de la meitat de les empreses van informar sobre els seus gerents i empleades de nivell inferior. Les dades que faltaven per a cada empresa es van establir en la mitjana de la seva regió i sector en l'anàlisi de Morgan Stanley.