Avui dia els llocs de treball actuals comporten més responsabilitats i, en general, són més complexos i les càrregues de treball són més grans. Les persones se senten més pressionades que en altres èpoques, i això, unit als naturals conflictes que sempre existiran, són un problema que s'ha de gestionar.

Sempre he pensat que dos treballadors, amb un mínim de formació, un mínim d'experiència, un mateix nivell d'implicació i una quantitat semblant d'informació, haurien de pensar igual sobre qualsevol tema. Aquesta és una bonica teoria i generalment coincideix amb la realitat. Però una empresa perfecta en la qual els empleats mai discuteixin, ni sorgeixi cap conflicte és, senzillament, una utopia.

A vegades, intentem evitar discussions verbals en el nostre entorn de treball per por que la resta de persones es prenguin malament la nostra disparitat d'opinions pel que fa a les seves i és que... Qui vol tenir una disputa amb algú amb qui cal compartir vuit hores al dia? Però les desavinences són quelcom natural, generades per la fricció i el contacte entre companys diàriament.

Les discussions a la feina sempre s'han vist com una cosa negativa, però poden ser molt positives en molts aspectes. Estar en desacord amb algú pot fer que creixem i que arribem a idees creatives o noves solucions gràcies a la diversitat d'opinions, però cal saber com expressar el teu desacord amb algú.

Està bé intentar tenir un clima laboral tranquil i evitar els conflictes, però deixar d'escoltar opinions diferents és una pèrdua per a l'empresa.

Si som capaços de posar per davant el respecte a la resta de persones, l'amabilitat i l'empatia, s'hauria de poder fomentar les discussions. De fet, potser no hauríem d'anomenar-ho discussió, ja que comporta una connotació negativa, sinó un intercanvi d'opinions. Sempre que aquest es realitzi de forma pausada, educada, madura, amb rigor, sense mentides i no prenent-s'ho com un assumpte personal, segur que suposarà una millora de la situació actual.

És cert que totes les persones intentem sempre buscar la millor solució i moltes vegades és difícil admetre que estem equivocats davant d'un determinat tema. Per això, ser conscient que no tindrem sempre la raó, i que el desacord ha de formar part de les decisions del nostre equip, ens ajudarà a veure les discussions de forma diferent.

Quan et planteges convèncer els altres amb aquells raonaments en què confies o en què et reafirmes és veritablement quan trobes les debilitats i fortaleses dels teus discursos. I és que som millors avaluant i criticant els arguments d'altres persones, que els propis. Des del punt de vista positiu, un dels avantatges que presenta gestionar correctament l'intercanvi d'opinions és que construeixen acords i diàlegs, el sentiment d'unió es reforça i motiva les persones que treballen apassionadament en les seves tasques, perquè usen la seva força i energia en exercir-les i no en guanyar discussions.

Finalment, us deixo amb una frase: «La cooperació no és l'absència de conflictes, sinó el mitjà per resoldre el conflicte» ( Deborah Tannen).