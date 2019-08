Normes de verema

Tenint en compte que la producció de vi és a Espanya una de les principals activitats agroindustrials i que d'una manera o altra, el vi i els seus derivats són presents, com a producte propi, en totes les comunitats autònomes, sembla oportú comentar la normativa que ha presentat la Denominació d'Origen Rioja d'enguany, una de les més conegudes per l'excel·lent qualitat dels vins. Per descomptat, però, que va darrere dels de Ribera del Duero, segons el meu pobre entendre i el meu origen.

En aquest context, el Ple del Consell Regulador de la DOCa Rioja ha aprovat les «Normes de Campanya» per a la verema 2019, que està a punt de començar si no ho ha fet ja. Acord que, enguany, tanca rendiments diferents atenent al color del raïm.

L'acord d'aquest any inclou l'entrada en celler d'un rendiment equivalent al 110% de l'establer per a varietats negres i 106% del determinat per varietats blanques. El rendiment de transformació serà del 71%.

Aquest organisme recorda que el passat mes d'octubre el Ple del Consell Regulador va acordar un rendiment de campanya del 101% i un de transformació del 71%. A més, fruit de les millores operatives derivades de l'experiència, les normes afegeixen una revisió de la figura de l'estoc qualitatiu voluntari, sistema aprovat l'any passat que pretén preservar la sostenibilitat quantitativa i qualitativa i que opera a escala individual i col·lectiva.

Com a novetat, enguany l'estoc serà aplicat únicament a raïm negre i canvia el sistema anterior que es basava en una constitució de renúncia, de manera que aquest any es fa necessari que viticultor i celler formalitzin el seu acord presentant el document abans d'efectuar la declaració d'elaboració i, com tard, el 15 de novembre.

En el cas dels raïms negres, el rendiment de campanya serà del 110% (fins 7.150 kg): el màxim emparable serà fins a 6.565 kg per hectàrea, equivalent al 101% de l'establer. Sobre els 585 kg restants (9%), el viticultor, de comú acord amb el celler en el qual es lliurin, podrà constituir un estoc qualitatiu.

En el cas dels raïms blancs, el rendiment de campanya serà del 106% (fins 9.540 kg): el rendiment màxim emparable serà fins a 9.090 kg per hectàrea, equivalent al 101% de l'establer. Els 450 kg restants (5%) seran admesos com a provinents de desviacions per causes climatològiques i la transformació que resulti serà vi no emparat.

Pel que fa al rendiment de transformació, la ràtio per a aquest any es fixa en 71 litres de vi per cada 100 kg de raïm, xifra que és diferent per als vins procedents de Vinyes Singulars (65%) i per als escumosos -blancs i rosats- de qualitat (62%).

Amb caràcter excepcional, si de resultes dels lliuraments se supera el Rendiment de Campanya, no es derivaran conseqüències negatives per al viticultor, sempre que no s'hagi excedit el rendiment màxim contemplat en el Plec de Condicions. La transformació de les entregues que excedeixin del Rendiment de Campanya es destinarà, en aquest cas, a destil·lació.

A més de les modificacions dutes a terme durant aquest any, el Ple corrobora el compromís assumit i planteja la revisió de la figura de l'estoc el 2020 a fi de seguir millorant-lo, fent-ho atractiu i adequant-se a les necessitats dels operadors.

Des de la direcció de l'Òrgan de Control s'han adonat de l'evolució del procés d'implantació a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012 després de la primera auditoria ENAC, valorant de manera molt satisfactòria els primers passos tramitats per part dels cellers, procés en el qual moltes d'elles porten treballant com 'pilot' des de fa més d'un any mostrant una gran capacitat d'adaptació. Serà ara quan el Consell Regulador faci arribar a tots els operadors la sol·licitud i el contracte de certificació que hauran de tornar, correctament emplenats, abans de l'inici de verema o, si no, de l'1 de setembre.

A més, des dels Serveis Tècnics del Consell Regulador informen d'un estat sanitari òptim i una situació vegetativa extraordinària, pròpia d'una campanya que semblaria moure en dates habituals.

Per descomptat que davant aquestes noves normes de verema s'han produït reaccions, UAGR-COAG es mostra en contra, ARAG-ASAJA a favor. UAGR-COAG rebutja que es permeti a les normes de campanya la possible generació de més vi comú en la DOCa Rioja. Considera que el mal anomenat estoc qualitatiu només servirà per generar més vi comú en un context de descens de vendes i excés d'existències.

ARAG-ASAJA, en canvi, ha donat suport a les normes de la propera verema per considerar-les positives per a tot el sector i especialment per als viticultors. L'organització agrària hauria estat partidària d'aprovar un índex menor per estoc qualitatiu però, donades les posicions tan distants entre les organitzacions (des d'un 5% d'estoc fins a un 10%, i des d'uns rendiments del 101% a propostes que contenien el 118%) i la necessitat d'aconseguir unes normes de campanya favorables per a la majoria i el més primerenques possible, ha donat suport a aquesta posició intermèdia i aconseguida amb el màxim consens.

D'altra banda, la collita de raïm d'aquesta campanya a Castella-la Manxa pot patir «una considerable minva» a causa de factors com la sequera, plagues i malalties o les tempestes acompanyades de pedra, d'acord amb la valoració de la sectorial vitivinícola de l'organització agrària (Associació Agrària Joves Agricultors).

Per acabar, recordar perquè ens mostra quina pot ser la qualitat d'un i altre, que el màxim emparable serà fins a 6.565 kg per hectàrea de la Denominació d'Origen Rioja i que la de Castella-la Manxa és del doble. Aquestes dades diuen molt, si no tot, sobre preus i qualitats.