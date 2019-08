El sector «fintech» anirà creixent

Què és Challenger Bank.

Els Challenger bank, o bancs tecnològics, són neobancs amb llicència bancària. En la seva majoria els Challenger bank van començar com startup fintech, operant inicialment com neobancs (sense llicència).

Posteriorment a mesura que ha anat creixent, han ampliat el seu model de negoci i obtingut la llicència de crèdit, concedida per l'entitat supervisora de cada país.

Val a dir que la tramitació per obtenir la llicència no és fàcil, requereix molts tràmits burocràtics i diners, per la qual cosa no tots poden permetre el luxe de ser Challenger bank.

Els Challenger Bank, en tenir llicència bancària ofereixen productes d'estalvi, finançament i targetes igual que qualsevol altre banc tradicional, però amb una operació 100% digital.

Això els permet tenir menys costos. A més, segueixen amb la mateixa política de transparència i fàcil enteniment en les seves condicions, factor clau que els està portant a camí de l'èxit.

Què és BaaS.

BaaS és l'abreujament de «Bank as a Service» o API Bank (banc com a servei) i ofereixen serveis de plataforma financera (model de «marca blanca»).

Al nostre nivell d'usuari no ens afecta molt, ja que operen per gestionar les transaccions i moviments monetaris de les empreses startup fintech.

En altres paraules, ofereixen el servei de facilitar les gestions financeres a les empreses. Per exemple, en els controls de blanqueig de capitals, el que fan és unificar totes les bases de dades europees i internacionals en els seus sistemes i quan un client fa una crida al servei (API call), els ofereixen en una única crida, una resposta que busca en totes les bases de dades i respon de manera única.

Unnax ha estat la primera empresa espanyola BaaS, va sorgir el 2016 i ha estat pionera en aquest camp.

Què és la Banca digital.

Segurament quan pensem en banca digital ens ve al cap l'app del nostre banc tradicional per operar per internet.

Això és correcte, un banc digital ha de tenir una experiència digital, és a dir, hem d'interactuar a través de qualsevol aparell electrònic.

No obstant, no només és això, un banc digital ha de centrar les seves operacions i experiència del client a través d'ordinadors, mòbils, o smartphones perquè tota la gestió es realitzi per aquest mitjà i, per tant, menys costos per a totes dues bandes.

Els bancs tradicionals cada vegada s'estan digitalitzant més amb les seves aplicacions i podem pràcticament realitzar totes les operacions en línia. Encara que no són bancs 100% digitals, ja que encara podem visitar les seves oficines per parlar amb una persona de tu a tu.

És la banca digital el futur?

El món financer està avançant a passos de gegant i potser sigui dels sectors que està tenint grans transformacions.

El sector fintech anirà creixent encara més en els propers anys i està clar que els bancs tradicionals si no volen quedar-encara més enrere, renovaran el seu servei digital per millorar la nostra experiència com a clients, i sense deixar d'oferir el servei tradicional a les seves oficines físiques.