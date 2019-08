Spotify provarà una versió més cara

Spotify Technology té previst vendre una versió més cara del seu servei de música a Escandinàvia, una prova per veure si pot augmentar els preus a tot el món, segons fonts familiaritzades amb el projecte. Spotify augmentarà el preu del seu pla familiar en aproximadament un 13%, van dir les fonts, que van demanar que no es revelés la seva identitat perquè l'augment no s'ha anunciat. La prova no vol dir que Spotify augmenti els preus en altres llocs o que ho faci de forma permanent a Escandinàvia, van dir.

La companyia va refusar fer comentaris. L'augment dels preus podria impulsar els ingressos en els mercats on Spotify ja té una forta presència. La companyia té la seu a Estocolm, i el seu servei de música predomina en tot el nord d'Europa. El pla familiar actual costa al voltant de 15 dòlars al mes i permet que fins a cinc persones facin servir el servei.

Spotify també ha provat un pla anomenat Premium Duo que ofereix dues subscripcions per 12,49 euros (13,91 dòlars) al mes. Els preus més alts podrien apaivagar les companyies de música, que s'han queixat de la caiguda d'ingressos per usuari i que han qüestionat per què Spotify no fa servir la seva posició de lideratge en el mercat per apujar els preus.

La mitjana de preus pagats pels subscriptors de Spotify ha disminuït des de fa alguns anys a causa dels descomptes per atreure nous clients i al creixent ús de plans familiars. Amb 108 milions de clients de pagament, Spotify és el servei més gran de música de pagament del món, i és poc probable que vagi a cedir el seu regnat en un curt termini de temps.

La companyia diu que està creixent més de pressa que el seu competidor més proper, Apple Music, que també cobra uns 15 dòlars al mes per un pla familiar i tenia aproximadament 60 milions de clients a mitjans d'aquest any. Però Spotify segueix registrant pèrdues.

L'empresa s'ha mostrat reticent a augmentar els preus perquè encara es troba en una etapa de creixement, confiant en els descomptes per mantenir els clients actuals i atraure nous a mesura que els usuaris s'acostumen a la reproducció a demanda. Si bé la companyia ha crescut ràpidament, només una minoria d'oients de música a tot el món han adoptat la tecnologia. Els executius de Spotify han dit que el mercat al qual es dirigeixen és d'almenys mil milions de persones.



Principals mercats

Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i Europa representen més del 80% de la base de clients de Spotify. La companyia està donant un gran impuls al negoci a Àsia, on ha venut el seu servei a preus baixos per competir amb actors locals i alternatives gratuïtes com YouTube. Spotify també està sota pressió de la competència.

Ofereix més o menys el mateix producte que Apple, YouTube i Amazon: milions de cançons disponibles a demanda, així com llistes de reproducció i podcasts. Però Apple, YouTube i Amazon no necessiten guanyar diners de la música. Poden usar els seus serveis de música per vendre de manera rendible altres productes, siguin telèfons iPhone, publicitat o paper higiènic. Spotify no té aquest luxe.