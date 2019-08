Els viticultors del Penedès fan vaga per reclamar un millor preu del raïm

Els viticultors del Penedès han fet un pas endavant aquest divendres per exigir als grans cellers un preu just pel seu raïm. Després d'aparcar més d'un centenar de tractors a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès, els pagesos han decidit en assemblea a les portes de l'Ajuntament fer una vaga general el 5 de setembre, en plena verema. Així, els concentrats s'han compromès a no collir «ni un sol gra de raïm» i bloquejar els accessos dels grans cellers. L'objectiu de la mesura de pressió, segons Eudald Planella, d'Unió de Pagesos, és aconseguir obrir un diàleg amb els grans cellers per desbloquejar una situació que compromet seriosament el futur del sector.

Després de la concentració de dimecres on els sindicats agraris van llegir un manifest conjunt per reclamar un millor preu pel seu raïm, els viticultors del Penedès s'han tornat a reunir aquest divendres per consensuar mesures de força per obligar els grans cellers a incrementar els 30 cèntims per quilo que volen pagar aquesta temporada, gairebé un 30% menys que en la passada.

Els pagesos esperen que aquesta resposta conjunta del sector faciliti un acord, en el cas contrari no descarten ampliar a més d'una jornada l'aturada «fins que s'atenguin les seves demandes» perquè «ja no tenen res a perdre».