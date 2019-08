Un 25% dels contractes signats al juliol han durat menys d'una setmana

Un de cada quatre contractes signats al juliol a Espanya ha tingut una durada inferior als set dies, segons l'estadística de contractes que publica el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En total, al juliol es van segellar en el mercat laboral 2,17 milions de contractes, dels quals el 25%, 551.483 acords, no va arribar a la setmana. Si se sumen els signats per fins a tres mesos, la xifra s'eleva fins a 1,1 milions, és a dir, més de la meitat va ser per menys d'un trimestre.

Mirant tots els contractes, només el 8,5% dels signats al juliol van ser indefinits -111.636 acords inicials als quals van sumar 74.077 conversions-, mentre que el 91,5% restant van ser temporals. Es tracta de la composició habitual en les estadístiques mensuals de contractes, encara que una mica més pronunciada en l'època estival, quan molta ocupació se circumscriu al reforç de la restauració, l'hostaleria i altres serveis relacionats amb el turisme.

Al juliol de l'any passat es van signar 2 milions de contractes, dels quals 515.220 van durar menys d'una setmana, la qual cosa va suposar el 24,6% del total enfront del 25,3% d'aquest juliol. Els indefinits van representar al juliol de l'any passat el 9%, també lleugerament per sobre del pes d'aquest any.

Per sexes, dones i homes es van repartir al juliol pràcticament per igual els contractes de menys d'una setmana: ells en van signar 297.821 i elles, 253.662. No obstant això, i tenint en compte que les dones van signar menys contractes que els homes (992.809 enfront de 1,18 milions), el pes d'aquests acords laborals de molt curta durada és lleugerament superior (25,5% enfront de 25%).

També destaca al juliol el pes dels contractes parcials sobre el total, ja que d'aquests 2,1 milions de contractes, el 36% van ser per a jornades parcials (787.653 acords). Una parcialitat que sí que va afectar més les dones, ja que el 59% (466.176) els van signar treballadores enfront del 41% (321.477) d'homes.

Per sectors, els serveis, com sol ser habitual, van copar la majoria dels contractes, el 75% amb 1,6 milions. Per activitats, l'hostaleria va sumar 486.151 contractes, el 22% del total, la majoria en restauració, amb 363.546, mentre que els serveis d'allotjament van acaparar 122.605.

El gruix d'aquests contractes en hostaleria va ser temporal per obra i servei o per circumstàncies de la producció. Entre aquestes dues categories es van englobar el 90% dels contractes, 439.925, mentre que es van signar 20.907 indefinits.

Des dels sindicats adverteixen que la signatura de tants contractes de molt curta durada cada mes a penes es tradueix en ocupació i que la rotació laboral està en màxims. En total, al juliol es van signar un 4,4% més de contractes que en el mateix mes de l'any passat i un 8,4% més que al juny. En el que va d'any, a Espanya s'han signat 13,1 milions de contractes, un 1,5% més que els 12,9 milions del mateix període de l'any passat.

La Seguretat Social va aconseguir al juliol els 19,5 milions d'ocupats després de sumar 15.514 treballadors, el segon increment d'afiliats més baix de tota la sèrie històrica per a aquest mes, mentre que l'atur es va reduir en 4.253 persones, la menor retallada per a aquest mes des de 2008.