El BBVA ja té 1,5 milions de clients que disposen d'atenció multicanal

Els clients de BBVA a Espanya que disposen d'atenció multicanal ascendeixen a 1,5 milions al tancament del primer semestre, segons ha comunicat l'entitat. El banc presidit per Carlos Torres Vila ha assenyalat que la xifra de clients que disposen del servei BBVA s'ha triplicat des de principis de 2016, i espera, a més, que superi els 2,5 milions l'any 2021. BBVA Amb tu ofereix a l'usuari una atenció multicanal perquè es relacioni amb el banc «quan i com li convingui», en disposar d'un gestor i del seu equip tant a través de canals remots (app, web i telèfon) com de forma presencial.

BBVA Amb tu té més de 1.900 professionals dedicats a l'atenció dels gairebé 1,5 milions usuaris del servei, cosa que suposa el triple de clients que el 2016. Es preveu que el 2021 la xifra de gestors abasti els 3.400 professionals.