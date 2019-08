La incertesa refreda la demanda de petroli

Un creixement més lent. L'OPEP assegura que «grans incerteses» planen sobre la conjuntura del planeta, on «el risc a la baixa per al creixement econòmic mundial és predominant». L'organització, que agrupa 14 països productors, preveu que el consum mundial de cru creixi en 1,1 milions de barrils diaris (mbd), 40.000 barrils diaris menys del que havia estimat fa un mes.

ls núvols a l'horitzó econòmic mundial, amb un possible Brexit sense acord i una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, van portar l'OPEP a revisar a la baixa el seu càlcul de la demanda de petroli fins a finals de 2020.

En el seu informe mensual, l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) preveu que el consum mundial de cru creixi en 1,1 milions de barrils diaris (mbd), 40.000 barrils diaris menys del que havia estimat fa un mes.

Amb això, la mitjana de la demanda en aquest any no superarà els 100 mbd, tal com s'esperava inicialment, sinó que se situarà lleugerament per sota d'aquesta barrera (99,92 mbd), que recentment superarà el 2020 gràcies a un augment anual d'1,14 mbd.

La correcció a la baixa, assenyala el document, no serà l'última si es manté l'actual rumb de l'economia global, que apunta a una desacceleració dels principals motors del creixement mundial, des de la Xina als Estats Units, passant per la Unió Europea.

Els analistes del grup petrolier van revisar lleugerament a la baixa el seu pronòstic sobre el creixement de l'economia global el 2019 a xifrar-lo en el 3,1%, després de rebaixar en un 0,2% la seva previsió de l'avanç de la conjuntura als EUA, fins al 2,4%.

Les dades sobre el creixement de l'Eurozona romanen iguals, amb un avanç de l'1,2%, mentre que la Xina es manté en un 6,2% -lluny de les seves millors xifres- i l'Índia en un 6,8%.

«Les perspectives sobre els fonaments del mercat semblen una mica pessimistes per a la resta de l'any, donat el debilitat creixement econòmic, els problemes comercials en marxa i la desacceleració de l'augment de la demanda», preveu l'informe. Segons l'OPEP, «grans incerteses» planen sobre la conjuntura del planeta, on «el risc a la baixa per al creixement econòmic mundial és predominant».

Tot i que el mercat petrolier mundial es troba en aquest moment més equilibrat que en mesos passats, els analistes de l'OPEP posen el focus ara en el creixent risc d'una desacceleració mundial i els efectes negatius de la disputa comercial entre els EUA i la Xina.

Al juliol, l'OPEP i els seus aliats van renovar un pacte per reduir la seva oferta de cru en 1,2 mbd fins a març de 2020, al·legant la necessitat d'evitar una pujada dels inventaris que afectés els preus. Malgrat perllongar l'estratègia, el preu del barril de cru de l'OPEP ha baixat més d'un 12% des de llavors i es ven per sota dels 60 dòlars.

Gran part de la caiguda de la producció de l'OPEP al juliol es deu a l'Aràbia Saudita, que va retallar el seu bombeig a 131.000 bd, així com d'altres països que van veure baixar la seva producció de forma involuntària, a causa de les sancions dels EUA o a la seva crisi econòmica, com l'Iran i Veneçuela. La demanda del cru de l'OPEP caurà el 2020 fins als 29,41 mbd, 1,3 mbd menys que aquest any.