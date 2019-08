La japonesa Kaneka ultima la compra del 100% de la gironina AB-Biotics

La multinacional química japonesa Kaneka està a punt de concloure el procés per intentar controlar el 100% del capital de l'empresa gironina AB-Biotics, líder en biotecnologia, i especialitzada en elaborar probiòtics i solucions de medicina personalitzada, avançava l'edició d'ahir del diari La Vanguardia. La multinacional va llançar una OPA fa unes setmanes per comprar el 60,24% del capital que no controla per 37,9 milions d'euros i retirar-la del Mercat Alternatiu Bursàtil (MAB).

Un 25% dels accionistes no acceptarien la valoració dels 5 euros per acció que s'ofereixen per part de Kaneka, segons va informar La Vanguardia. La data màxima per posicionar-se era divendres i posteriorment AB-Biotics té cinc dies més per acabar de saber la posició d'accionistes estranyers i comunicar el percentatge d'adhesions al Consell Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Kaneka va comprar el març del 2018 el 28% de l'empresa gironina i actualment disposa del 39,8%. A més, té la llicència per vendre els seus probiòtics a Estats Units, Canadà i Japó. L'operació de compra sobre les 7.583.025 accions d'AB-Biotics pretén treure de la negociació de les accions del Mercat Alternatiu Bursàtil (MAB) en el que està cotitzant des de fa nou anys. En poc menys d'un any i mig ha tingut una important revalorització del 300%.

L'OPA, en principi amistosa, comptaria amb el suport dels fundadors, Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert, que tenen cadascú un 8,92% del capital i accepten la valoració, així com la majoria dels accionistes. Però un 25% va mostrar, almenys fins divendres, els seus recels per considerar que el preu està per sota el valor real.



Perspectives de creixement

Liderant aquest grup hi ha l'expresident de la compayia Luis Sánchez-Lafuente, que té un 10% de les accions i que considera que no s'han tingut en compte les perspectives de creixement ni que el valor d'una start-up depèn de les seves expectatives, segons va manifestar a La Vanguardia.

L'equip que gestiona l'operació considera que sí s'ajusta al seu valor i ha aportat un informe de la consultora EY. Creuen que la ràtio que es pagaria, 31 vegades el seu benefici brut, està ajustada al mercat.

El grup que no hi està d'acord ha arribat a sol·lictar al MAB i al CNMV el pla de negoci 2019-2020 després que la companyia, segons informa La Vanguàrdia, s'hagi negat a explicar-lo.

L'empresa gironina AB-Biotics ha tingut un creixement espectacular en pocs anys. Va ser fundada el 2004 com una escissió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Inicialment no es va centrar en els probiòtics sinó a desenvolupar cultius bacterians per fermentar la llet i fer formatges.

Els fundadors van ser Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert. S'ha acabat posicionant com a líder en biotecnologia. Les seves principals àrees comercials són els probiòtics i la medicina de precisió. Investiga, desenvolupa i distribueix les seves pròpies solucions biotecnològiques. El 2010 va sortir a borsa i en els darrers anys ha anat entrat a diferents mercats internacionals alhora que anava solventant les necessitats de finançament.

Des del 2018 la companyia química internacional Kaneka es va unir al capital per treballar encara més en el desenvolupament de la ciència probiòtica.