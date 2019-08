Urbanisme avala que s'ampliï Xocolates Torras i evita el trasllat

Xocolates Torras podrà tirar endavant la desitjada ampliació que busca des de fa gairebé una dècada. L'Ajuntament de Cornellà del Terri aconsegueix així evitar el risc real de deslocalització, i l'operació urbanística permetrà que la històrica firma es quedi i no es perdin els llocs de treball. La Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona ha aprovat la modificació número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'àmbit del PAU-8 Xocolates Torras SA. El projecte també comporta modificar les reserves viàries.

Xocolates Torras va créixer en plena crisi econòmica. Va passar de tenir una facturació de 7 milions d'euros el 2008 a arribar als 8,5 milions d'euros el 2014, és a dir, un 21% més. Entre els factors que ho van fer possible, destacaven l'aposta per la fabricació de xocolata sense sucre –que representava el 60% del total de producció–, la venda de marca blanca a dins i fora d'Espanya i la seva capacitat exportadora. De vendre a 33 països va arribar als 42, entre els quals figuren Canadà o Sud-àfrica. I en l'actualitat ja en són més de 45. Tot i això, els nivells d'exportació han reculat una mica i han passat de prop del 40% el 2008 al 30% el 2017, encara que la facturació seguia creixent.

Va ser en aquest període que la direcció es va adonar que calia ampliar la fàbrica si volien seguir creixent i augmentar el capítol exportador. De fet, el 2017, Xocolates Torras anunciava que malgrat ser una de les empreses xocolateres més antigues de Catalunya, la companyia de Cornellà del Terri no tenia presència a la Xina, tot i que comercialitza els seus productes a 45 països del món.

La memòria del projecte presentat a l'Ajuntament ja emmarcava la situació: «La profunda crisi, internacional en general, i en concret del nostre país, ha plantejat a moltes indústries del nostre entorn cercar mercats per a la seva internacionalització, estratègia que ha esdevingut una oportunitat i que en el cas que ens ocupa requereix per a la seva viabilitat d'una ampliació necessària per evitar la seva deslocalització del municipi». Davant aquesta situació, es va començar a estudiar quines eren les opcions. La companyia va iniciar converses amb l'Ajuntament de Cornellà del Terri per poder presentar una ampliació. No és fins a l'any 2016, veient aquesta necessitat peremptòria de creixement, quan s'identifica el marc urbanístic en el qual desenvolupar l'ampliació de la nau existent i es comprova la necessitat de completar la gestió urbanística del PAU per a l'ampliació.

A més, els serveis tècnics també van detectar «un conjunt de condicionants externs que dificulten la proposta coherent de creixement respecte de l'ordenament aprovat». Els límits definits de la mateixa empresa acoten la possibilitat de creixement, així com les línies de reserva per una futura connexió viària al nord del polígon. Però la solució es va complicar perquè els tècnics van detectar disfuncions en la superfície real i la identificada. Va ser llavors quan es va decidir iniciar una tramitació que es preveia que podria estar enllestida el 2018, però que finalment s'ha retardat un any.

La comissió d'Urbanisme ha aprovat una modificació que permet reordenar la finca on s'ubica l'actual fàbrica així com l'adjacent, que també és propietat de la mateixa empresa.

D'acord amb els plànols històrics obtinguts de la propietat, el volum principal actual es correspon amb el projecte original. L'edificació va ser dissenyada per l'arquitecte Jorge Masgrau Doschmanor l'any 1972 i des de llavors es manté l'estructura idèntica. Segons consta en el projecte elaborat per preparar la modificació, amb les obres que es faran de manera immediata s'ampliarà i es millorarà l'espai d'emmagatzematge i la seguretat en els molls.

«La sala amb temperatura controlada queda en la part nova, on serà més fàcil assolir les rigoroses mesures de control que requereixen els productes alimentaris», concreta la memòria, que Urbanisme veu amb bons ulls.