Sindicats i Ryanair es reuneixen avui per intentar evitar la vaga

Ryanair i els sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina (TCP), representants d'aquest col·lectiu en l'aerolínia espanyola, han estat citats el dimarts davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) després dels deu dies de vaga anunciats per ambdós sindicats per a setembre. USO i Sitcpla van produir divendres un preavís per una vaga de deu dies al setembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28), a les tretze bases espanyoles de Ryanair a protesta per la intenció de l'aerolínia de tancar tres d'elles: Gran Canària i Tenerife, a partir de gener, i Girona més endavant.

En un comunicat, van assenyalar que el motiu de la vaga és «impedir el tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife Sud i Girona», plantejat com a intenció als sindicats per l'aerolínia, així com els acomiadaments que es derivessin de confirmar-se, en el personal directament contractat per Ryanair i a través d'agències satèl·lit. Els dos sindicats ja havien advertit que convocarien aturades al setembre després de l'anunci de la irlandesa, no confirmat oficialment per la companyia, que va avisar al febrer de l'ajust de bases i retallades d'ocupació: «Dubtem molt de la predisposició de Ryanair a arribar a un acord, i fins i tot a presentar-se amb tarannà negociador».