El deute públic toca sostre, amb 1,21 bilions d'euros

El deute del conjunt de les administracions públiques va augmentar en 14.644.000 d'euros al juny, fins situar-se en 1,21 bilions d'euros, de manera que supera el 99% del PIB i marca un nou màxim històric, segons les dades publicades ahir pel Banc d'Espanya.

En concret, el deute públic va augmentar un 1,2% al juny respecte al mes anterior, en aconseguir els 1,21 bilions d'euros, i va repuntar un 3,8% respecte al mateix mes de l'any passat, en elevar-se en 44.741.000 d'euros en l'últim any.

Amb la metodologia utilitzada pel Ministeri d'Economia i Empresa (interpolació lineal entre l'últim PIB nominal conegut i el previst a 31 de desembre de 2019), el percentatge de deute sobre el PIB es va situar al juny en el 98,38%, enfront al 97,09% de desembre de 2018.

En tot cas, assenyalen fonts del Ministeri, «aquesta dada és compatible» amb l'objectiu de ràtio deute-PIB del 95,8% per final de 2019 que figura en el Programa d'Estabilitat 2019-2022.

El departament de Nadia Calviño va explicar que el saldo mensual té una evolució «volàtil» condicionada per la concentració d'emissions en els primers mesos de l'any i dels venciments al gener, abril, juliol, octubre i, per primera vegada aquest any, novembre.

En aquests mesos es produeixen habitualment reduccions del saldo, mentre que en la resta de mesos el saldo augmenta, especialment en la primera meitat de l'any.



Comunitats i ajuntaments

Per administracions, el deute de l'Estat explica gairebé tot l'augment del deute públic al juny, ja que va augmentar en l'àmbit mensual en 14.059.000, fins als 1,065 bilions d'euros. Respecte a l'exercici anterior, va augmentar un 4,3%, en sumar 44.197.000 d'euros en un any. El deute públic de les comunitats autònomes també va contribuir a l'augment l'endeutament total al juny, ja que es va elevar a 1.493 milions d'euros, fins als 300.061.000 d'euros. En l'àmbit interanual va augmentar un 2,3%.

Així mateix, les corporacions locals van elevar el seu endeutament en 294 milions al juny respecte al mes anterior, fins els 26.334.000, però en l'últim any han retallat el seu deute en 3.079.000, un 10,4% menys.



Pagar les pensions

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va pujar un 4% al juny i es va situar ja en 48.693.000 d'euros, nou màxim, mentre que en l'àmbit interanual ha registrat una alça del 39,5%, amb 13.805.000 d'euros més, repunt que es deu als deutes que ha concedit l'Estat a la Seguretat Social en els últims anys pagar les pensions.