Economistes auguren que EUA entrarà en recessió en els propers dos anys

L'economia dels Estats Units entrarà en recessió el proper any o el següent com a molt tard, segons l'opinió d'una àmplia majoria dels economistes enquestats per l'Associació Nacional d'Economia de l'Empresa (NABE), que consideren que el canvi en la política monetària de la Reserva Federal (Fed) podria contribuir a allargar l'actual període d'expansió econòmica, el més prolongat de tota la història dels EUA.

D'aquesta manera, un 38% dels economistes consultats aposta perquè els EUA entrarà en recessió el 2020, percentatge que representa una baixada respecte del 42% que opinava així el passat mes de febrer, mentre que creixen al 34% des del 25% dels que creuen que els EUA entrarà en recessió el 2021.

Alemanya subhastarà avui per primera vegada bons amb venciment a 30 anys i un cupó al 0%, posant així a prova la gana dels inversors per actius refugi, després que la rendibilitat del deute alemany baixés la setmana passada als seus mínims històrics en el mercat secundari davant l'amenaça de recessió a la qual s'enfronta la major economia europea.



L'Ibex-35 tanca amb pèrdues

En paral·lel, l'Ibex-35 no va aconseguir retenir la cota dels 8.700 enters en la sessió d'ahir, en què va aprofundir les seves caigudes fins a tancar amb un retrocés del 1,32%.

El selectiu va finalitzar la jornada en els 8.618,3 punts, en un escenari en el qual els inversors estan pendents dels estímuls que es preparen per evitar la desacceleració econòmica europea.