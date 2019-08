Huawei es troba en una situació «de vida o mort»

Ren Zhengfei, fundador del fabricant tecnològic xinès Huawei, va advertir als treballadors de l'empresa, a través d'un comunicat intern, de la situació «de vida o mort» en què es troba la companyia, inclosa el passat mes de maig pel Govern dels Estats Units en la llista d'entitats vetades per raons de seguretat nacional, encara que l'entrada en vigor d'aquesta prohibició ha estat retardada fins a mitjans del proper mes de novembre. En aquest sentit, segons informen Bloomberg i Reuters, l'empresari, antic oficial de l'Exèrcit Popular d'Alliberament i membre del Partit Comunista de la Xina, recomana a aquells empleats de Huawei amb poca càrrega de treball o desocupats formar «esquadrons de comandament» per a l'exploració de nous projectes, alertant que els treballadors que no compleixin amb la seva comesa veuran retallats els seus salaris cada pocs mesos i poden arribar a perdre els seus llocs de treball. «O bé poden formar un «esquadró de comandament» per explorar nous projectes, en aquest cas podrien ser promoguts a comandant de la companyia si ho fan bé (...). O poden trobar feina en el mercat intern», recull el comunicat. «Si no aconsegueixen trobar un paper, els seus salaris es reduiran cada tres mesos», afegeix. «Si no pots fer la feina, llavors deixa pas perquè rodi el nostre tanc».