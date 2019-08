Ryanair manté l'amenaça de tancar la base de l'aeroport de Girona

Ryanair no té decidit encara si tancarà o no la base de l'aeroport de Girona, i aclarirà la situació «d'aquí a dues setmanes». La responsable de recursos humans de la companyia irlandesa, Lisa McCormach, ho va confirmar en una conversa informal amb periodistes després de la reunió de mediació amb els sindicats USO i SITCLA, convocada per evitar la vaga de deu dies anunciada pels tripulants de cabina per al setembre. McCormach no va voler donar més informació sobre quines raons portaran a decantar la balança cap a un costat o cap a un altre i va dir que hauran de valorar també com van les negociacions amb els sindicats. En un comunicat intern de la companyia enviat a tots els treballadors el 9 d'agost passat, la companyia parlava de risc «potencial» de tancament a Girona i anunciava que clausurava les bases de Tenerife i Las Palmas el 8 de gener.

La base de Vilobí d'Onyar va ser la més important de la companyia al sud d'Europa quan Ryanair va començar a operar i podria veure's abocada al tancament.

L'aerolínia de baix cost planeja aquests tancaments per l'endarreriment de l'entrega dels avions Boeing 737 Max, l'apujada de costos de combustibles i l'increment dels salaris de la plantilla.

Per això, la responsable de recursos humans no ha volgut donar més detalls i s'ha limitat a dir que estan estudiant l'escenari i que la decisió encara no està presa. Sense dades clares, la responsable d'USO a Girona, Lídia Arasanz, ha dit que durant la reunió de mediació –que ha acabat en desacord– no els han facilitat més informació sobre l'afectació que tindria el tancament però l'empresa «va deixant anar coses».



Regir-se pels procediments

«Si volen fer un procediment d'acomiadament col·lectiu s'han de regir pels procediments que marca la legislació espanyola, no poden funcionar amb amenaces», va lamentar. A diferència de les bases canàries –que ja tenen fins i tot anunciada data de tancament per al 8 de gener de 2020–, en el cas de Girona només es planteja el «risc» de tancar-la. Tanmateix, Arasanz es tem que la base de Vilobí d'Onyar pot tenir el mateix destí que les bases canàries.

Fonts sindicals confirmen, a més, que en el darrer comunicat que l'empresa va enviar als treballadors el 9 d'agost insistia que existia «risc potencial» de tancar Girona. Segons va dir, a més, la companyia no els facilita dades de quina afectació podria produir el tancament de la base gironina.

Segons ha calculat el sindicat USO, podrien ser 130 tripulants de cabina i entre 40 i 50 pilots. De fet, davant d'aquests possibles tancaments i acomiadaments, els sindicats USO i SITCPLA han convocat oficialment ja deu dies de vaga per al setembre per part dels tripulants de cabina. Si no hi ha cap acord abans, seran els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre en les tretze bases arreu de l'Estat.

D'altra banda, la reunió de mediació entre el personal de terra d'Iberia i els representants de l'empresa d'aquest dimarts a la seu de Treball ha acabat sense acord i, per tant, es mantenen les jornades de vaga per a aquest cap de setmana i per als dies 30 i 31 d'agost.