El 90% dels pilots de Ryanair donen suport a la vaga

Els pilots de Ryanair donen suport ''massivament'' l'adopció de mesures legals, entre les quals la vaga, com a mesura de protesta contra el tancament de les bases de Tenerife Sud, las Palmas de Gran Canaria i possiblement, Girona. El sindicat calcula que aquests tancaments poden suposar l'acomiadament d'un centenar de pilots. El 90% dels consultats han mostrat el seu consentiment perquè la secció sindical de la companyia pugui convocar aquesta aturada. SEPLA, el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, encara no ha fet la convocatòria però no descarta fer-ho les properes setmanes, malgrat que ha manifestat la voluntat d'esgotar les vies de negociació amb la companyia.

En un comunicat, SEPLA ha mostrat confiat que la companyia ''recapaciti'' la decisió, ja que consideren que no hi ha ''motivació econòmica'' ja que Ryanair continua anunciant beneficis. Des del sindicat es recorda que Ryanair ha anunciat el tancament de bases sense realitzar el procediment legal obligatori per portar un acomiadament col·lectiu. També considera que els acomiadaments no s'ajusten a la legalitat, ja que no estan motivats ''ni legal ni econòmicament''.

Des de SEPLA s'adverteix que s'està estudiant com respondre a la voluntat del col·lectiu amb l'objectiu de perjudicar el mínim als passatgers.