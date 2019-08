El benestar de les llars creix tot i la desacceleració mundial

La renda real disponible de les llars espanyoles, considerat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) com el millor indicador sobre el benestar de les famílies, es va accelerar durant el primer trimestre de l'any un 0,7%, superant així la mitjana del 0,6% corresponent al «club dels països desenvolupats», segons les dades de la institució amb seu a París.

Aquest augment de la renda real disponible per càpita a Espanya entre els mesos de gener i març va ser el més intens des de l'increment de l'1,2% observat en el segon trimestre del 2017, després que en els últims tres mesos del 2018 s'alentís al 0,02%. I això tot i la desacceleració econòmica a escala mundial, amb l'amenaça de la recessió als EUA i a Alemanya.

Així mateix, l'increment del 0,7% de la renda real disponible de les llars espanyoles va superar el creixement registrat pel PIB per càpita, que a Espanya va augmentar un 0,5% el primer trimestre, després d'elevar-se un 0,3% entre octubre i desembre de 2018.

En el cas de la zona euro, la dada d'ingressos disponibles va registrar un increment en el primer trimestre de l'0,7% respecte dels tres mesos anteriors, quan havia augmentat un 0,4%, mentre que el PIB per cap va créixer un 0,4% i un 0,1%, respectivament.

Entre les principals economies de l'euro, França va registrar en el primer trimestre el major increment del benestar, amb un avanç del 0,8% de la renda disponible de les llars, enfront de l'avanç del 0,3% del PIB per càpita, mentre que a Alemanya la renda disponible va pujar un 0,6% trimestral, davant del repunt del 0,3% del PIB, i en el cas d'Itàlia es va observar un augment del 0,5% dels ingressos reals disponibles i del 0,2% del PIB per càpita.

Fora de la zona euro, el benestar de les llars britàniques va experimentar entre els mesos de gener i març un increment del 0,3%, enfront del 0,7% del quart trimestre del 2018, mentre que el PIB per cap es va accelerar al 0 , 4% des del 0,1% dels tres mesos anteriors.

En el cas dels Estats Units, la renda real disponible de les llars va créixer un 0,9% el primer trimestre, enfront del 0,5% dels tres mesos anteriors, el major increment de l'indicador de benestar en un any.