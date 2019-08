Primer semestre de rècord en les exportacions gironines

Les exportacions gironines han crescut un 5,5 % durant el primer semestre de l'any i ja superen els 2.821 milions d'euros, 147 milions més que els sis primers mesos de l'any passat. Són xifres de rècord, les millors en catorze anys, i superen fins i tot les del primer semestre del 2017, un any històric per al sector exterior gironí. A juny d'aquell any, la facturació per vendes a l'exterior de les empreses de la província va ser de 2.764,2 milions d'euros. En el que portem de 2019, les empreses agroalimentaries –amb les càrnies al capdavant– i els fabricants de productes químics continuen liderant rànquing dels sectors que van a l'alça, segons les dades del Ministeri d'Indústria.

El primer ha crescut un 13,4 % mentre que el segon, un 0,4 % en comparació amb el mateix període de l'any passat. Pel què fa als destins de les exportacions, la Unió Europea continua concentrant el gruix de les exportacions gironines. França acapara més del 26% de les vendes, seguit d'Itàlia i Alemanya. La Xina escala posicions i ja ocupa el quart lloc. En total, el territori ha exportat productes per valor de 156,77 milions d'euros al mercat del gegant asiàtic. Les dades del Ministeri confirmen el bon moment de les exportacions gironines. Només durant el mes de juny s'han registrat vendes a l'exterior per valor de 449,7 milions d'euros.

Per sectors, la indústria agroalimentària continua encapçalant el gruix més important del negoci a l'exterior. Fins al juny, aquest sector ha exportat per valor de 1.170,2 milions, un 13,4% més que en el mateix període de l'any anterior. I dins d'aquest sector, el carni continua liderant el rànquing, amb 744,42 milions. A la indústria alimentària, la segueix la química. Segons l'estadística, aquest sector ha fet vendes a l'exterior per valor de 503 milions, un 0,4% més que durant les mateixes dates l'any passat. En tercer lloc se situen els fabricants de maquinària, que han exportat a l'exterior per valor de 243,46 milions.



França: el principal mercat

L'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions de les comarques gironines. Com ja és habitual, la Unió Europea continua encapçalant el rànquing. El país que continua rebent el gruix més important de productes és França, que durant aquests sis mesos ha acaparat més del 26% de les vendes de les empreses gironines amb 744,26 milions d'euros. La segueixen Itàlia (227,9 milions) i Alemanya (192,4).



La pesta porcina a la Xina

Les empreses gironines, però, cada cop giren més els ulls cap al gegant asiàtic. Ja el passat mes d'abril la pesta porcina a la Xina va fer disparar les exportacions de la demarcació. En l'acumulat de l'any, el país asiàtic se situa a la quarta posició del rànquing amb exportacions per valor de 156,77 milions i supera Portugal, que ocupa el cinquè lloc (152,57 milions). L'estadística també permet veure que les vendes que fan les empreses gironines a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el d'aquells productes que s'han fet venir de fora. Durant aquest primer semestre, les importacions han crescut un 4,3% i s'han situat en els 1.452,5 milions. A Catalunya, les exportacions van augmentar un 2% el primer semestre.